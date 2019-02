TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

21 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Van algemeen nut’, 20u35 op Een

Hou jij van geschiedenis met een kwinkslag? Dan is ‘Van algemeen nut’ écht een programma voor jou. Daarin nodigt presentator Steven Van Herreweghe bekende en minder bekende gasten uit die ooit op televisie zijn geweest en die elk - op hun eigen manier, weliswaar - een bijzondere bijdrage hebben geleverd aan bijzondere televisiemomenten van de openbare omroep. Vanavond krijgen we onder andere het allereerste tv-optreden van Tom Waes te zien en vraagt Steven zich af wat er gebeurd is met Rita Van Neygen, die in ‘Op de koop toe’ consumentenzaken een sexy tintje probeerde te geven...

‘Cold Case: Wie heeft Sally vermoord?’, 21u45 op VTM

Het Antwerpse parket probeerde twee weken geleden nog om via de rechter de uitzending van deze docureeks te laten verbieden, maar gelukkig gebeurde dat niet. En dus kunnen we vanavond voor de derde keer het onderzoek volgen dat journalisten Kurt Wertelaers en Karel Lattrez voerden naar de moord op Sally Van Hecke, die in 1996 op 20-jarige leeftijd werd vermoord. Eerlijk? Wij zitten ondertussen al drie weken op het puntje van onze stoel bij zoveel suspense...

‘Trafiek Axel’, 20u35 op Vier

Na het VTM-programma ‘Axel opgelicht’ infiltreert alleskunner Axel Daeseleire opnieuw in schimmige milieus. Maar waar de betwijfelbare transacties in ‘Axel opgelicht’ nog relatief onschuldig waren, zijn ze dit keer van een heel andere orde. Axel duikt immers onder in zes milieus, die één ding gemeen hebben: alles is te koop, als je maar genoeg geld op tafel legt. Voor een kind bijvoorbeeld, zoals Axel in de eerste aflevering aantoont...

‘Control Pedro’, 21u35 op Vier

Mag het na ‘Trafiek Axel’ wel wat vrolijker, maar ben je te lui om van zender te veranderen? Goed nieuws, want je kan ook gewoon verder naar VIER blijven kijken. Zij programmeren immers ook de eerste aflevering van het derde seizoen van ‘Control Pedro’, de humoristische panelshow waarin Pedro Elias met vier gasten het wereldwijde web verkent. Vanavond zijn Lieven Scheire, Jelle De Beule, Evi Hanssen en Gert Verhulst te gast.

‘Grease’, 20u40 op CAZ

Aan alle azijnpissers: ja, we weten dat ‘Grease’ vaker wordt uitgezonden dan dat u ‘azijnpisser’ tien keer achterstevoren kunt zeggen. Maar dat neemt niet weg dat dit de meest succesvolle filmmusical aller tijden is. Het verhaal draait rond Danny (John Travolta), die na een zwoele zomer geen oog meer heeft voor z’n vakantieliefje Sandy (Olivia Newton-John). De reden? Sandy is veel te saai voor de hippe en geliefde Danny. Maar daar legt Sandy zich (uiteraard) niet zomaar bij neer...