TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 22 juli IDR

22 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Norsemen S3', vanaf vandaag op Netflix



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hoera, een nieuwe reeks avonturen van de ‘Norsemen’! Dit seizoen keert de Noorse Viking-komedie terug in de tijd om het verhaal te vertellen dat heeft geleid tot de gebeurtenissen van de eerste serie afleveringen. Al hoeven de trouwe fans zich niet ongerust te maken: er is nog steeds ruimte om te plunderen en te roven!

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Marie Verhulst en politicus Conner Rousseau bijten deze week de spits af. Judoka Dirk Van Tichelt doet vandaag een position switch met Laura Tesoro.

‘De barak van Bartel’, 21u20 op Vier



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Vlaanderens bekendste tuinman toont in dit magazine - dat enkele jaren geleden al te zien was op Discovery en TLC - hoe creatief je kan worden als je een tuinhuis of een chalet gaat neerpoten. Interessant... als je een hof hebt. Al zijn we sowieso blij dat we ‘The Sky is the Limit’-gezicht Jan Kriekels nog eens op televisie aan het werk kunnen zien!

‘Queen & Adam Lambert: the show must go on’, 21u10 op NPO 3

Na de dood van Freddie Mercury zaten de overige groepsleden van de legendarische Britse band Queen met de handen in het haar. Hoe vervang je immers een zanger die zo iconisch en getalenteerd is als Mercury? Het bleek - wat te verwachten viel - een ontzettend moeilijke opdracht in de praktijk, want de band versleet een heel arsenaal aan gastzangers. Tot ze op ‘American Idol’-winnaar Adam Lambert botsten. Hij treedt nu al enige tijd op met de Britten, en dus kon een docu over de huidige stand van zaken binnen de groep niet uitblijven. Hoe dan ook: they will rock you!