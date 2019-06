TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 4 juni IDR

04 juni 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Columbus’, 20u40 op Eén

Vorig jaar konden we al een eerste keer kennismaken met ‘De Columbus’, de reportagereeks van Wim Lybaert waarin hij er telkens met een andere gast op uit trekt in zijn tot mobilhome omgebouwde bus. Voor de eerste keer sinds Wim aan z’n odyssee begonnen is, mag een nobele onbekende plaats nemen naast de reportagemaker. Kijker Laurens Vanhulle was de gelukkige. Of dat ook leuke televisie oplevert, ontdekt u vanaf 20u40 op Eén!

‘Kan Iedereen Nog Volgen?’, 20u35 op VTM

Lieven Scheire blikt vandaag voor de laatste keer dit seizoen vooruit naar de toekomst. Gelukkig hoeft de zelfverklaarde nerd dat niet alleen te doen, want Lieven krijgt het gezelschap van Ella Leyers, Staf Coppens, Tijs ‘Jef van Echelpoel’ Vanneste en Jan Jaap van der Wal!

‘Telefacts zomer’, 21u45 op VTM

Altijd al eens willen weten hoe het er achter de schermen van taxidienst Uber aan toegaat? Stem dan zeker af op ‘Telefacts zomer’, want dan kom je het te weten. ‘Slimste Mens’-revelatie Julie Colpaert zal de reportage om 21u45 inleiden.

‘Love Island’, 21u30 op Vier

Een nieuwe week, een nieuwe portie drama op ‘Love Island’! Wij zijn vooral benieuwd hoe/wanneer/waarom kandidate Sebastiana eens echt uit haar vel gaat springen. Van een dame die een brandblusser door de autoruit van haar ex keilde, hebben wij nu eenmaal hoge verwachtingen...