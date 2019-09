TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 22 september IDR

22 september 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Emmy Awards’, vanaf vandaag op Play More

Jup: wij vonden het al indrukwekkend dat ‘Girl’ op de Ensors acht van de negen nominaties kon verzilveren. We zijn dan ook benieuwd hoe ‘Game of Thrones’ het ervan af brengt tijdens de Emmy’s, want deze reeks kreeg maar liefst 32 (!!!) nominaties achter haar naam...

‘ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ , 20u35 op VTM

We weten het: ook deze ‘Pirates’-film wordt om de zoveel keer herhaald. En dat zou er doorgaans voor zorgen dat deze titel niet de tv-tips haalt, maar in het geval van ‘Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides’ zijn we - voor de laatste keer weliswaar - vergevingsgezind. Want: Johnny Depp is niet alleen de meest sexy piraat op je televisiescherm, het is ook gewoon een toffe film vol humor, actie en avontuur!

‘Dancing with the Stars ‘ , 20u00 op VIER

We hebben er even op moeten wachten, maar vanavond gaat het tweede seizoen van ‘Dancing with the Stars’ ein-de-lijk van start! Wij zijn vooral benieuwd hoe Julie Vermeire het er in deze eerste aflevering vanaf brengt. Werkt de chemie tussen de dochter van Jacques Vermeire en haar Italiaanse dansleraar Pasquale ook als er camera’s op gericht staan? Spannend!

‘Patser’, 20u15 op NPO 3

Jep, bij onze Noorderburen zijn ze duidelijk gek op regisseursduo Adil El Arbi en Bilall Fallah. Nadat ze gisteren ‘Black’ programmeerden, is het nu de beurt aan ‘Patser’. Daarin volgen we het verhaal van vier Antwerpse dealende vrienden, die hun slag willen slaan via een grote cokedeal...

‘Peaky Blinders’, 22u00 op BBC 1

Ons favoriete Britse zootje ongeregeld (nee, niet de cast van ‘Geordie Shore’) breidt vanavond een einde aan het vijfde seizoen van ‘Peaky Blinders’. Daarin ligt Thomas ‘Tommy’ Shelby (Cillian Murphy) op ramkoers met niemand minder dan Winston Churchill...