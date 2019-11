TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 5 november IDR

05 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Het huis’, 20u40 op Eén

Hoera voor Eric Goens, want hij heeft alweer een nieuw seizoen gemaakt van z’n fel gesmaakte reportagereeks ‘Het huis’. Nadat vorige week James Cooke z’n hart op tafel legde, is het deze week de beurt aan politicus Theo Francken. Die komt volgens Goens langs om van het gezaag van de reportagemaker verlost te zijn. Of dat, net als bij James, ook spannende televisie oplevert, ontdek je vanaf 20u40 op Eén.

‘Andy op patrouille’, 20u35 op VTM

Hij is flik, speelt flik in ‘De Buurtpolitie’ én mag nu naar het buitenland... om flikken in hun natuurlijke habitat te gaan inspecteren. Jep, must be ‘Andy op patrouille’. Dat is het nagelnieuwe programma van - jawel - Andy Peelman. Onlangs liet Andy nog zien dat hij perfect in staat is om een moordverdachte te arresteren, deze week trekt hij naar Cambodia om daar de ordehandhaving te gaan inspecteren. En daar blijkt - verrassend genoeg - Andy zijn kennis van de Duitse taal heel belangrijk te zijn...

‘Faroek’, 21u45 op VTM

Geen zin om de misdaad op z’n beloop te laten na ‘Andy op patrouille’? Dan hoef je niet eens te zappen, want na Peelman is het de beurt aan misdaadjournalist Faroek Özgünes. Die gaat in ‘Faroek’ - soms moet je het niet ver gaan zoeken om je programma een naam te geven - weer op zoek naar tips van kijkers, in de hoop dat op die manier enkele onopgeloste delicten toch een ontknoping kennen.

‘Rick Stein’s secret France’, 22u00 op BBC 2

Eerlijk? Wij zijn fan van de smakelijke manier waarop de Britse chef Rick Stein over eten kan vertellen. En dus zijn wij ook razend benieuwd naar zijn nieuwe reportagereeks, waarin hij een culinaire ontdekkingstocht maakt door Frankrijk.