TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

15 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Hanne danst’, 21u20 op Canvas

Een klein jaar geleden begon VRT-journaalanker Hanne Decoutere aan de verwezenlijking van haar grote droom: als prima ballerina optreden met een hoog aangeschreven balletensemble. En hoewel Hanne - die ooit nog bij Het Swingpaleis en K3 danste - best wel met haar beentjes kan zwieren, is dit natuurlijk een heel ander paar mouwen. De komende zes weken ontdek je of Decoutere slaagt in haar opzet!

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Ja, wij zijn fan van Jani en zijn geweldige programma ‘Zo man zo vrouw’. Wij zijn dus bijgevolg ook erg benieuwd naar wat hij vanavond uit z’n hoed gaat toveren voor Bieke (20) en Thomas (23). Zij zijn weliswaar crazy in love, maar hun kledingstijl laat te wensen over...

‘The Italian Job’, 20u35 op Q2

Mark Wahlberg! Charlize Theron! Jason Statham! Edward Norton! Seth Green! Mos Def! Donald Sutherland! Amerikaanse remake van een Britse klassieker! Gouddiefstal in Venetië! ‘t is gebeurd, wij hebben gekozen wat we vanavond gaan kijken.

‘Bad Habits, Holy Orders’, 22u25 op Vijf

Benieuwd waar Vijf de mosterd haalde voor ‘Oh My God’? Vanaf vanavond weet je het, want dan gaat de zender van start met ‘Bad Habits, holy orders’. Daarin worden vijf rebelse Britse meiden gevolgd die hun intrek moeten nemen in het klooster. Geloof - pun intended - ons: je zal oprecht verbaasd achterblijven na de clash tussen deze twee werelden...