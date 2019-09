TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 12 september IDR

12 september 2019

‘Over winnaars’, 20u35 op VTM

Eerlijk? Wij werden het vorige seizoen even stil van ‘Over winnaars’, waarin Koen Wauters mensen met een beperking helpt om hun dromen alsnog waar te maken. Wij zijn dan ook tevreden dat VTM besliste om een nieuwe reeks te maken. Koen gaat in deze tweede aflevering langs bij Kathy, die op haar 24 een beroerte kreeg die haar volledige rechterkant verlamde. Kathy moest alles opnieuw aanleren, maar vocht zich na een lange revalidatie een weg terug. Straffe madam!

‘Callboys 2', 20u35 op Vier

We hebben er bijna drie jaar op moeten wachten, maar sinds vorige week schotelt Vier de kijker het tweede seizoen van ‘Callboys’ voor. Gigolo’s Wesley Biets (Stef Aerts), Randy Paret (Bart Hollanders), Devon Macharis (Matteo Simoni) en Jeremy - de identieke tweelingbroer van de overleden Jay - Vleugels (Rik Verheye) herontdekken in deze aflevering hun werkplezier. Hoe ze dat exact gedaan hebben, ontdek je vanaf 20u35 op Vier!

‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Een knotsgekke Nederlander die in België al verschillende harten stal: zo kan je André Hazes jr. perfect omschrijven. Gelukkig kunnen we dankzij VIJF opnieuw de avonturen van de zanger volgen. En nou zijn we pleite!

‘Jesy Nelson: ‘Odd one out’’, 22u op BBC 1

Toen de Britse meidengroep Little Mix furore begon te maken, duurde het niet lang voor bandlid Jesy Nelson onder vuur werd genomen. Online trollen verweten haar immers dat ze te dik en te lelijk was om naast haar collega’s Perrie, Leigh-Anne en Jade te staan. In deze docu vertelt Jesy voor het eerst welke impact dat op haar heeft gehad. Wij denken vanaf nu twee keer na voor we onze ongezouten mening spuien...

‘Hairy bikers: route 66', 21u op BBC 2

Harige mannen Simon King en David Myers trekken in hun nieuwste culinaire reisavontuur met de motor door acht Amerikaanse staten. Vanavond leren ze niet alleen bij over de vleesindustrie in Chicago, ze reizen ook door naar het platteland om tijd door te brengen met leden van een amishgemeenschap. Benieuwd of ze hun transportmiddel moeten inruilen voor paard en kar...