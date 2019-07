TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 12 juli IDR

12 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Captain Marvel’, vanaf vandaag op Telenet en Proximus

Ein-de-lijk! Een superheldenfilm van Marvel waarbij een vrouw de hoofdrol vertolkt. Straffe madam Brie Larson kruipt in de huid van - jawel - Captain Marvel. Zij moet proberen om de wereld te behoeden voor een intergalactische oorlog. Dolle pret!

‘My queen Karo’, 23u15 op Eén

Toegegeven: wij vinden iedere reden goed om films met Matthias Schoenaerts aan te prijzen (want: Matthias Schoenaerts!), maar ook zonder Matthias zou ‘My queen Karo’ een uitstekende keuze zijn voor een film op zaterdagavond. Het verhaal van de Vlaamse cineaste Dorothée Van den Berghe draait rond de 10-jarige Karo (Anna Franziska Jaeger), die in de jaren ‘70 opgroeit in een hippie-enclave in Amsterdam.

‘Hairspray’, 22u25 op NPO 3

John Travolta verkleed als vrouw. Voila, al één goede reden waarom u zeker naar ‘Hairspray’ moet kijken. Maar daarnaast is het ook gewoon een heel amusante film, waarbij alles draait om tiener Tracy Turnblad (Nikki Blonsky). Zij woont in de jaren ‘60 in Baltimore en kampt met overgewicht. Helemaal geen pretje, maar Tracy kan wél dansen als de beste...

‘George Michael: Freedom’, 22u25 op Arte

In 1990 was de Britse zanger George Michael een van de grootste muzieksterren die er op aarde rondliepen. In deze docu gaat het echter niet alleen over Georges succesperiode, maar ook over het drama dat rond z’n nummer ‘Freedom’ hing. George lanceerde toen een clip tjokvol fotomodellen, maar was zelf niet te zien uit onvrede over de manier waarop z’n albums werden gepromoot. Dat resulteerde niet alleen in een stevige rechtszaak, maar ook in een uitstekende docu!