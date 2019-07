TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 18 juli IDR

18 juli 2019

16u59 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘A history of violence’, 21u05 op Canvas

Een taverne-uitbater (Viggo Mortensen) wordt overvallen door twee gangsters, maar hij slaagt erin om hen zélf dood te schieten. En dan blijkt plots dat niets is wat het lijkt. Voila, onze kort én mysterieuze samenvatting van ‘A history of violence’.

‘Telefacts zomer’, 22u25 op VTM

Iets over de maanlanding!

‘Snowden’, 20u35 op Q2

Zegt de naam Edward Snowden je slechts vaagweg iets? Dan kan je gelukkig je geheugen opfrissen met ‘Snowden’, de biografische (fictie)prent over de man van regisseur Oliver Stone. Acteur Joseph Gordon-Levitt kruipt in de huid van de klokkenluider. Er is geen Notre-Dame te bespeuren, maar laat dat de pret niet drukken. En wie deze witz niet snapt: pech.

‘Undercover girlfriends’, 21u45 op Vijf

‘Temptation Island’ voor gevorderden, zo kan je de nieuwe realityshow ‘Undercover Girlfriends’ het best omschrijven. Hierin gaan enkele Britse vrouwen immers op onderzoek uit om te ontdekken of hun vriendjes - die toevallig allemaal op vakantie zijn in Marbella - hen wel trouw zijn. Ondertussen is de speurtocht halfweg, maar dat wil niet zeggen dat het drama ondertussen verminderd is...