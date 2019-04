TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 13 april IDR

13 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Nachtwacht’, 22u05 op Canvas

Slecht nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanaf vanavond is het alweer de laatste aflevering van deze talkshow met Jan Leyers. Daarin wordt vanavond gedebatteerd over de vraag of we alle drugs al dan niet moeten legaliseren. Afsluiten on a high? We hadden het zelf niet beter kunnen bedenken. Voor de fans van Jan hebben we bovendien goed nieuws, want hij haalt vanaf maandag acht weken lang z’n mooiste zangstem boven in het nieuwe seizoen van ‘Liefde voor Muziek’.

‘Men in Black 3', 21u25 op VTM

Omdat het op zaterdagavond ook al eens wat minder ernstig mag, zendt VTM vanaf 21u25 het derde deel van de ‘Men in Black’-franchise uit. In die sf-komedie draait het allemaal rond het lot van agent K (Tommy Lee Jones) en dat van de planeet (kleine bijkomstigheid, maar we geven het mee voor de volledigheid). Agent J (Will Smith) moet dan ook alles op alles zetten om de toekomst te redden. Dolletjes!

‘De premier’, 20u25 op VIER

We zouden hier heel veel redenen kunnen geven waarom je de tv-première van ‘De premier’ niet mag missen, maar we gaan het simpel houden: Erik Van Looy regisseert, Koen De Bouw acteert. De rest ontdek je zelfs vanaf 20u25 op VIER.