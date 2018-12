TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

20 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De slimste mens ter wereld’, 21u50 op Vier

We zijn het ons al weken aan het afvragen, maar vanavond weten we ein-de-lijk wie het zestiende seizoen van ‘De slimste mens ter wereld’ wint. Zal VTM-journaliste Julie Colpaert, die 12 deelnames op haar naam heeft staan, erin slagen om dat succes te verzilveren? Wij weten alvast dat ze met StuBru-stem Michèle Cuvelier en MNM-radiomaker Peter Van de Veire te duchten concurrentie krijgt. SPANNEND!

‘Op weg met Jan’, 21u10 op Een

In de tweede aflevering van dit tweede seizoen gaat Jan Van Looveren samen met ‘Thuis’-actrice Tina Maerevoet (34) op trot in Sri Lanka. Alleen al voor de prachtige landschappen de moeite waard!

‘The Untold Story of Euro Disco’, 23u10 op Canvas

Oké, we geven het toe: als wij een discoklassieker horen, dan zijn we niet weg te slaan van de dansvloer. Ons hartje jubelde dan ook toen we ontdekten da Canvas vanavondvde uitstekende docu ‘The Untold Story of Euro Disco’ uitzendt. Daarin komen enkele iconische namen uit het discowereldje aan het woord. Zo horen we onder andere Abba, Giorgio Moroder en Donna Summer getuigen over de evolutie van de discomuziek in Europa. Aaaaaaaaah, freak out!

‘Basquiat - Rage to to Riches’, 23u35 op NPO 2

Ja, er zijn best wel wat fascinerende kunstenaars geweest in de geschiedenis. Neem nu de Amerikaan Jean-Michel Basquiat. Hij was een graffitikunstenaar, maar groeide in de jaren tachtig van vorige eeuw uit tot veel meer dan dat. Basquiat werd beschouwd als de stem van een generatie. Dat uitgerekend hij op 27-jarige leeftijd stierf aan een overdosis heroine, maakt z’n verhaal des te tragischer. In ‘Basquiat: Rage to Riches’ schetst de Britse documentairemaker David Schulman een opmerkelijk portret van de getroebleerde artiest. Aanrader!

‘The ‘Christmas’ Misadventures of Romesh Ranganathan: The Artic’, 22u op BBC 2

Wil jij - nu Kerstmis bijna voor de deur staat - iets bekijken waar je merry van wordt? stem dan om 22u af op BBC 2, want dan kan je de Britse komiek Romesh Ranganathan aan het werk zien. Hij reist naar de Noordpool, waar volgens heel wat bronnen de kerstman ook een optrekje heeft. Of Romesh de man ook effectief ontmoet? Dat kan je straks ontdekken!