TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 15 juli IDR

15 juli 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Rivièra’, 23u20 op Een

We hebben het al eerder gepredikt, maar op tijd en stond zijn wij zeer gediend met een thrillerserie. En gelukkig lezen ze bij Een onze tv-tips, want zij presenteren ons vanavond ‘Rivièra’. Een Britse thrillerreeks die zich - u raadt het nooit - afspeelt aan de Franse rivièra. Meteen ook een reden om de volgende vakantie toch maar iets aan de Belgische kust te boeken, me dunkt.

‘Belpop classics: Channel Zero’, 21u05 op Canvas

Jep, wij vinden de muziek van Belgiës meest bekende metalband Channel Zero zeer te pruimen. En dus hebben we er niets op tegen dat Canvas vanavond nog eens de aflevering over de ontstaansgeschiedenis van de band van onder het stof haalt. Een verhaal waarbij de frustraties van zanger Franky De Smet-Van Damme aan de basis liggen van de groep, maar meer verklappen we niet. Ah nee, daarvoor moet je kijken!

‘De Slimste Mens’, 20u25 op NPO 2

Op het nieuwe seizoen van onze ‘De slimste mens ter wereld’ is het nog even wachten, maar op de Nederlandse zender NPO 2 beginnen gelukkig wel nieuwe afleveringen van de Nederlandse versie. Quizzen maar!