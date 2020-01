TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 24 januari IDR

24 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Goop lab’, vanaf vandaag op Netflix

Meent Gwyneth Paltrow het of meent ze het niet? Wij zijn er nog steeds niet uit, maar als je afziet van wetenschappelijk onderbouwde stellingen - een ei om je vagina te reinigen, anyone? - dan is ‘The Goop Lab’ hoogst amusante televisie. Al hebben wij voorlopig geen zin meer in omelet, maar dat uiteraard geheel terzijde.

‘Wallander’, 20u35 op Eén

Ja, wij zijn fan van de Noord-Ierse acteur Kenneth Branagh en z’n uitstekende televisievertolking van Kurt Wallander, het hoofdpersonage uit de boeken van de Zweedse bestsellerauteur Henning Mankell. Bij Eén wisten ze blijkbaar dat wij zaten te wachten op een grijzer wordende hunk, want daar zenden ze vanavond het eerste deel uit van de ‘White Lioness’-trilogie. Daarin moet Wallander voor z’n onderzoek naar Kaapstad, waar een Zweeds staatsburger vermist is...

‘Miss Peregrine’s home for peculiar children’, 20u40 op VTM

Cineast Tim Burton kan in onze ogen weinig tot niets verkeerd doen - al zou hij wel eens z’n haar mogen kammen -, dus wij zijn uiteraard erg blij dat VTM vanavond nog eens deze film vanonder het stof haalt. Daarin volgen we Jake (Asa Butterfield), wiens grootvader plots van de aardbodem verdwenen is. Al doet de man dat niet zonder aanwijzingen voor z’n kleinzoon achter te laten. Zo ontdekt Jake het weeshuis van Miss Peregrine (Eva Green). Of die revelatie hem ook zo goed uitkomt, ontdek je vanaf 20u40!

‘101: Depeche Mode’, 22u35 op Arte

Luister jij je vrijdagavond liever op met hippe eightiesdeuntjes? Dan heeft de Franse zender Arte de ideale documentaire voor jou in de aanbieding. Zij brengen namelijk ‘101: Depeche Mode’ op de buis. Daarin wordt de Engelse elektronische band gevolgd tijdens wereldtournee in 1987-1988. Enjoy the silence? Allez ja, ‘t is te zeggen hé...