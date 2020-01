TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 19 januari IDR

19 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamp Waes’, 20u00 op Eén

Onze favoriete durfal Tom Waes rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moeten doorlopen. De overblijvers moeten op hun zesde dag een tactische missie tot een goed einde brengen...

‘Over water’, 20u50 op Eén

Een hoogdag voor de luie meerwaardezoeker, want na ‘Kamp Waes’ hoef je helemaal niet te zappen. Bij Eén zenden ze immers de tweede aflevering uit van het tweede seizoen van dramareeks ‘Over water’. Daarin krijgt de gevallen televisiester John Beckers (Tom Dewispelaere) het aanbod om opnieuw een programma te presenteren, maar dat blijkt moeilijker te liggen dan hij zelf dacht...

‘London has fallen’, 20u40 op VTM

Heb jij meer zin in behoorlijk hersenloos vertier? Dan is actiethriller ‘London has fallen’ misschien wel iets voor jou. Daarin draait alles om de Amerikaanse president (Morgan Freeman) en geheim agent Mike Banning (Morgan Freeman), want zij zijn immers de enigen die een terroristische aanslag in Londen kunnen voorkomen. Leuk weetje: ook de Luiks-Tunesische acteur Mehdi Dehbi, die de hoofdrol speelt in de controversiële Netflixreeks ‘Messiah’, heeft een rolletje in deze film.

‘Limitless’, 20u55 op Q2

Wat als... je de volledige capaciteit van je hersenen zou kunnen benutten? Wij hebben er persoonlijk geen idee van of we überhaupt onze grijze massa benutten, maar gelukkig hoeven we de vraag niet zelf te beantwoorden. Nee, we kunnen doorverwijzen naar sci-fiprent ‘Limitless’. Daarin kruipt Bradley Cooper in de huid van Eddie Morra, een schrijver die kampt met een writer’s block. Om die te bestrijden, slikt Eddie een experimenteel medicijn dat hem in staat stelt om zijn hersencellen volledig te benutten. En uiteraard is dat niet zo tof als het lijkt...