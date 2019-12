TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 22 december IDR

22 december 2019

‘Kamp Waes’, 20u20 op Eén

Onze favoriete durfal Tom Waes is terug. En hoe! Tom rekruteerde voor ‘Kamp Waes’ vijftien kandidaten die de selectieproeven van de Belgian Special Forces moeten doorlopen. Straffen toebak én een kleine promostunt van ons leger? Wij zijn fan!

‘De twaalf’, 21u10 op Eén

Hoera, na ‘Kamp Waes’ is er nog tijd voor Vlaamse topfictie op zondag! ‘De Twaalf’ blijft scoren en dat vooral dankzij de acteerprestaties van Maaike Cafmeyer, die in de huid kruipt van schooldirectrice Frie Palmers. Heeft ze Brechtje en Roos nu wel of niet vermoord? Vanavond komen de getuigenissen van de wetsdokter en de gerechtspsychiater aan bod. Of de inhoud daarvan verschilt van wat Holly Ceusters (Charlotte De Bruyne) te vertellen had, ontdek je vanaf 21u10 op Eén.

‘Vrede op aarde’, 22u00 op Eén

Zin in een talkshow? Dan kan je nog steeds bij Eén blijven hangen, want daar gaat Sven de Leijer van start met het derde seizoen van ‘Vrede op aarde’. Net zoals de voorbije twee jaar nodigt hij een aantal gasten uit om met hem terug te blikken op het voorbije jaar. Vandaag komen Jeroen Meus, Jef Neve en Hilde Crevits langs.

‘The Sound of Music’, 20u40 op VTM

We weten het: deze film komt ieder jaar wel eens aan bod in de kerstperiode. En normaal zouden we dit dan los negeren, maar sommige films zijn daar gewoon te goed voor. En dat geldt zeker voor ‘The Sound of Music’. Het verhaal draait rond Maria (Julie Andrews), een aspirant-non die moeite heeft met de strenge regels in het klooster. Ze wordt naar Salzburg gestuurd bij de familie Von Trapp om levenservaring op te doen. Daar zette kapitein Von Trapp, weduwnaar, zijn twaalfde gouvernante aan de deur. Dertiende keer, goede keer? Je ontdekt het vanaf 20u40!

‘A Christmas Carol’, 22u00 op BBC 1

Een herwerking van het klassieke verhaal van Charles Dickens, met onder andere Joe Alwyn - het lief van Taylor Swift - in een van de hoofdrollen in deze driedelige serie. Visueel een erg knap spektakel, al is het helaas wel zonder Nederlandse ondertitels te doen. Degenen die dat belangrijk vinden, kunnen gelukkig ook vanaf morgen bij CAZ terecht. Daar brengen ze de reeks ook op de buis, mét dat leuke extraatje. Vrijgevig zijn met kerst, omdat het kan, toch?