TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 3 juli IDR

03 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Baby-sitters club’, vanaf vandaag op Netflix



Het lijkt ongelofelijk, maar de razend populaire boekenreeks ‘The Baby-sitters club’ - over een stel avontuurlijke babysitters, jawel - kreeg nog nooit een succesvol vervolg op het kleine scherm. Een eerpoging van HBO uit 1990 flopte, en ook de gelijknamige bioscoopfilm kon vijf jaar later geen potten breken. Of Netflix wel slaagt waar z’n voorgangers faalden, kan u vanaf nu zelf ontdekken.

‘The Huntsman: winter’s war’, 21u00 op VTM



Een prequel én een sequel tegelijkertijd? Wij hebben geen idee hoe dat precies in z’n werk gaat, maar vanavond kunnen we het dankzij VTM wel uitzoeken. Dat acteur Chris Hemsworth een van de hoofdrollen vertolkt, is alleen maar mooi meegenomen, toch?

‘Chateau Meiland’, 18u00 op Vier



Wat enig! Omdat wij Martien Meiland en z’n familie echt niet kunnen missen, heeft Vier voor ons de ideale oplossing bedacht. Zij halen vandaag immers het eerste seizoen van ‘Chateau Meiland’ nog eens vanonder het stof. Vanavond kan je kijken naar de eerste drie afleveringen, waarin het grote avontuur van de familie nog maar pas moet beginnen...

‘Iron Man’, 20u40 op CAZ



Mensen die ons een beetje kennen, die weten dat wij een zwak hebben voor de Amerikaanse acteur Robert Downey Jr. En daarom juichen wij het ook toe dat ze op CAZ ‘Iron man’ programmeren, waarin de acteur voor de allereerste keer in de huid kruipt van de briljante uitvinder Tony Stark.