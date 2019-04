TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 19 april IDR

19 april 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u45 op VTM

Ondertussen hebben de vier coaches hun zangstemmen bij elkaar gesprokkeld en zijn de knock-outs ook afgelopen. Dat wil in ‘The Voice van Vlaanderen’ maar één ding zeggen: het begin van de battles...

‘The Chronicles of Narnia: Prince Caspian’, 20u35 op Vier

Ja, wij waren in onze kindertijd grote fan van de ‘Kronieken van Narnia’, de kinderboekenreeks van schrijver C.S. Lewis. En misschien zijn we ondertussen te oud geworden om dat nog goed te vinden, maar wij hebben erg genoten van de verfilming van ‘Prince Caspian’. Daarin draait het om de zoektocht naar de mythische leeuw Aslan, die prins Caspian - jawel, die van de titel van het boek/de film - op de troon van Narnia moet helpen.

‘The Avengers’, 20u35 op Q2

Vanaf volgende week kan je in de cinema gaan kijken naar ‘Avengers: Endgame’, het laatste deel van deze superheldensaga. Wie z’n kennis van de franchise nog eens wil opfrissen, raden we aan om vanavond naar Q2 te kijken. Daar zenden ze het eerste deel van de trilogie nog eens uit. Het verhaal? Het leger van die stoute Loki (Tom Hiddleston) bedreigd de aarde. Drommels toch!

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Gaat er ein-de-lijk nog iets gebeuren in ‘Temptation Island’? Dat is de vraag die ons ondertussen al weken bezig houdt. Of het vanavond eindelijk zo ver is? We hebben geen idee, maar de ramptoerist die zich in ons binnenste schuilhoudt hoopt alvast van wel!