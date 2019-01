TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

06 januari 2019

‘Reizen Waes Europa’, 20u10 op Een

‘Er leven en werken massaal veel Polen in België, maar hun land kennen we in feite niet’, moet Tom Waes ongetwijfeld gedacht hebben. En dus gaat de grootste waaghals aller tv-presentatoren vanavond op verkenning in het land. Dat doet hij door van het noordoosten naar het uiterste zuidwesten er dwars doorheen te rijden.

‘Stealing Van Gogh’, 21u op Canvas

Zijn kunstdiefstallen iets dat jou mateloos boeit? Zap dan snel naar Canvas, want zij zenden vanaf 21u ‘Stealing Van Gogh’ uit, een Britse docu over de kunstroof in het Van Gogh Museum in Amsterdam. Daarbij werden in 2002 twee werken van onschatbare waarde gestolen. De Britse kunsthistoricus Andrew Graham-Dixon onthult het verhaal achter de grootste kunstroof van de 21ste eeuw.

‘Taken’, 22u50 op Q2

Fan van films die omgetoverd worden tot televisiereeksen? Dan zit je met ‘Taken’ - een prequel gebaseerd op de actieprent met Liam Neeson - helemaal goed. Q2 start vanavond met het tweede seizoen. Daarin moet hoofdpersonage Bryan Millis vechten voor zijn leven in een geheime Mexicaanse gevangenis.

‘Butch Cassidy and the Sundance Kid’, 20u40 op CAZ

Toegegeven, deze film is al vijftig jaar oud, maar dat belet niet dat we met veel plezier blijven kijken naar de westernavonturen van Butch Cassidy (Paul Newman) en Sundance Kid (Robert Redford), die na een treinoverval in het Amerika van rond 1900 op de vlucht slaan. Deze film won heel wat Oscars en wij begrijpen perfect waarom!