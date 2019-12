TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 11 december IDR

11 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Animalitis’, 20u40 op Een

Boe, ‘Animalitis’ zit alweer aan de laatste aflevering! Gelukkig gaat Dieter Coppens eruit met een knaller, want hij trekt naar Zuid-Afrika om wildlife dierenarts Nele Sabbe aan het werk te zien. Beestig!

‘Eenzaam’, 21u20 op Canvas

“Ergens krampachtig bij willen horen is fout, jongen.” Die boodschap zou VRT-anker Xavier Taveirne (38) vandaag aan de tienerversie van zichzelf geven. Tijdens zijn jeugd worstelde Taveirne met eenzaamheid: een groot maatschappelijk probleem dat hij nu met het nieuwe Canvas-programma ‘Eenzaam’ uit de taboesfeer wil trekken.

‘De Code van Coppens’, 20u35 op VTM

Een escape room op tv, dat is de korte samenvatting van ‘Code van Coppens’, het nieuwste programma van Staf en Mathias Coppens. In deze zevende aflevering geven Staf en Mathias vier bekende collega’s (zogezegd) de opdracht om de wereld te redden van een nucleaire ramp. Hierdoor komen ze terecht in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Funny fact: dit is het enige programma in ons lijstje televisietips dat vanavond niet aan z’n laatste aflevering toe is...

‘Forever Young’, 20u35 op VIER

Elk jaar trekken honderden Vlaamse jongeren de wereld in, hun dromen achterna. Maar soms gaat er op dat onvergetelijk avontuur helaas ook iets heel erg mis... Waardoor die prachtige trip plots een doodvonnis betekent. Ook in deze laatste aflevering van ‘Forever Young’ reist Frances Lefebure hen achterna. Samen met broers, zussen, ouders of beste vrienden maakt ze die fatale reis opnieuw, en onderweg houden ze de warme herinneringen aan de overledene springlevend. Pakkende televisie? We dachten het wel, ja.