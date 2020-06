TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 18 juni IDR

18 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Kamal Karmach: de schaamte voorbij’, 21u35 op Een

Er mag al eens gelachen worden op donderdag, moeten ze bij de onze Openbare Omroep gedacht hebben. En dus brengen ze vanavond ‘De Schaamte Voorbij’ op de buis, de debuutvoorstelling van comedian Kamal Kharmach. Daarin analyseert Kamal waarom hij zichzelf zo vaak ‘de schaamte voorbij’ vindt. Zelfkennis is het begin van alle wijsheid, dixit onze oma.

‘Telefacts zomer’, 21u05 op VTM

Hip hip hoera, want ‘Telefacts zomer’ is alweer terug met de strafste buitenlandse reportages. Ook deze keer zorgt journaliste Julie Colpaert voor een gepaste inleiding. Veel meer gaan we nog niet verklappen, maar gelukkig hoeft dat niet. Je kan het allemaal zelf ontdekken vanaf 21u05 op VTM!

‘Hairspray’, 20u35 op Vijf



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

John Travolta verkleed als vrouw. Voila, al één goede reden waarom u zeker naar ‘Hairspray’ moet kijken. Maar daarnaast is het ook gewoon een heel amusante film, waarbij alles draait om tiener Tracy Turnblad (Nikki Blonsky). Zij woont in de jaren ‘60 in Baltimore en kampt met overgewicht. Helemaal geen pretje, maar Tracy kan wél dansen als de beste...

‘Save the last dance’, 20u35 op Vitaya



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Is een verklede John Travolta absoluut jouw ding niet, maar wil je wel een dansfilm kijken, Dan kan je ook afstemmen op Vitaya, want zij zenden ‘Save the last dance’ uit. Daarin draait alles rond Sara (Julia Stiles), een getalenteerde ballerina die ervan droomt om dans te gaan studeren aan de befaamde Juilliard-school. Wanneer haar moeder echter omkomt bij een verkeersongeval, lijkt het bijzonder onwaarschijnlijk dat de dansdroom van Sara ooit nog van de grond komt...