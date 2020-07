TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 21 juli IDR

21 juli 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘How to sell drugs online (fast) S2', vanaf vandaag op Netflix



‘Duitsers hebben geen gevoel voor humor’, luidt een vaak geuite volkswijsheid. Richtig falsch! Toch als je kijkt naar de Duitse Netflixreeks ‘How to sell drugs online (fast)’. Daarin draait alles rond de XTC die de jonge nerd Moritz Zimmermann van thuis uit verkoopt, in een poging om z’n ex-liefje terug te winnen. In het eerste seizoen bleek al snel dat Moritz geweldig veel talent heeft als dealer, maar dat kan uiteraard niet zonder gevolgen blijven...

‘De zomer van’, 21u05 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Marie Verhulst, politicus Conner Rousseau en judoka Dirk Van Tichelt bijten deze week de spits af.

‘Belgica’, 20u30 op Q2



Alweer een pareltje van regisseur Felix Van Groeningen. In ‘Belgica’ vertelt de Gentse regisseur het verhaal van de (eveneens) Gentse broers Frank en Jo, die beslissen om samen een café te openen: Belgica. Ook al denk je dat een film over een kroeg uit negenduust niet jouw ding is, alleen al de soundtrack van Soulwax maakt het geheel toch vree wijs!

‘Into the blue’, 20u35 op Zes



Jessica Alba!Paul Waker! Scott Caan! Voila, drie goede redenen waarom je naar deze Amerikaanse actiethriller uit 2005 moet kijken. ‘t Is graag gedaan!

‘Help, mijn borsten staan online’, 22u10 op NPO 3

Hoe gevaarlijk is catfishing - jezelf online voordoen als iemand anders - echt? Wij hebben daar geen antwoord op, maar Evi Hanssen gelukkig wel. Zij zocht onlangs voor Vier uit hoe dat precies in elkaar zit. Vanavond brengt de Nederlandse zender NPO 3 het vierde en laatste deel van deze reportagereeks, waarin er dieper wordt ingegaan op de gevaren die samenhangen met dat fenomeen.