TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 30 juli

30 juli 2020

‘Can you feel it: how dance music conquered the world’, 23u10 op Canvas

Als je geen talent hebt als voetballer, dan loont het tegenwoordig om je toe te spitsen op een dj-carrière. Waren zij vroeger nog de plaatjesdraaiers die de plaatselijke caféfuif opleukten, dan zijn ze tegenwoordig echte supersterren die fortuinen verdienen. Enkelen onder hen leggen vanavond hun kaarten (of moeten we zeggen: platen) op tafel en vertellen hoe ze zo succesvol zijn geworden. Aanrader!

‘De zomer van’, 21u05 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Jens Dendoncker, Gunther Levi en Dany Verstraeten. Hoera!

‘Vermist’, 22u25 op Vier



Toegegeven: wij zijn in principe tegen herhalingen. Maar niet als het om ‘Vermist’ gaat, een - in onze ogen - geweldige politiereeks waarin kleppers als Joke Devynck en Stan van Samang de show stelen als leden van de Cel Vermiste Personen.

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 20u55 op NPO 3



Dit is nog steeds een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. En jawel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. Nadat het duo vorige week tijdens hun passage in Mexico een oldtimer in de prak reed, trekken ze voor het derde luik van hun trip naar India. Benieuwd of ze het daar ook zo bont maken? Stem dan om 20u55 af op NPO 3!