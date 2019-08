TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 10 augustus IDR

10 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘How to Lose a Guy in 10 Days’, 20u40 op Eén

Hoe slaag je erin om een man te versieren én hem je vervolgens te laten dumpen op tien dagen tijd? Wij hebben wel enkele creatieve ideeën, daar niet van, maar we vrezen dat we dan eerder een ‘true crime’-serie aan onze rekker hebben. Nee, doe dan maar de plannetjes van Andie Anderson (Kate Hudson) in ‘How to Lose a Guy in 10 Days’. Net iets legaler én net iets amusanter, quoi.

‘Harry Potter and the Prisoner of Azkaban’, 20u25 op VIER

Ook deze zaterdag zet VIER volop in op tovenaarsleerling Harry Potter. En dus kunnen we de derde film uit de franchise vanaf 20u25 op de zender bekijken. Daarin ontsnapt de van massamoord betichte seriemoordenaar Siruis Black uit de tovenaarsgevangenis Azkaban. Hij is naar verluidt van plan om Harry een kopje (of twee, drie, ...) kleiner te maken. Spannend!

‘ Friends with Benefits ’, 20u25 op VIJF

Seks! Mila Kunis! Seks! Justin Timberlake! Seks!

‘Atlanta: Robbin’ - seizoen 2, 23u30 op BBC 2

Jep, wij zijn fan van Donald Glover/Childish Gambino. En dus bloedt ons hartje een klein beetje bij de wetenschap dat BBC 2 vanavond alweer de laatste drie afleveringen van het tweede seizoen van ‘Atlanta’ zal uitzenden. Daarin draait het nog steeds rond rapper Earnest Marks (den Donald), die ervan droomt om door te breken in de hiphopwereld.