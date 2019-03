TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 9 maart IDR

09 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Witness’, 21u15 op Een

Ja, Harrison Ford heeft meer rollen op z’n palmares staan dan die van archeoloog Indiana Jones. Zoals die van John Book bijvoorbeeld. En da’s in ‘Witness’ geen boekenhandelaar, maar wel een politie-agent. John krijgt in die film de opdracht om Samuel, een 10-jarig Amish jongetje, en z’n moeder te beschermen. Samuel heeft namelijk als enige een moord gezien...

‘Dark Heart’, 20u35 op Canvas

Heb je geen zin in een film waardoor je op het puntje van je stoel gaat zitten, maar wél in een serie waarbij dat het geval is? Dan is de Britse thrillerserie ‘Dark Heart’, die vanavond op Canvas van start gaat, wellicht jouw ding. Daarin volgen we inspecteur Will Wagstaffe, een geniale - maar uiteraard ook getroebleerde - agent. Hij moet de moord onderzoeken op een jonge verpleegster, die dood werd teruggevonden in de Londense metro.

‘The legend of Tarzan’, 20u25 op Vier

Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Alexander Skarsgård! Om maar te zeggen: who cares waar de film over gaat, als het hotste exportproduct van Zweden - na de Billy boekenkast van Ikea - er de hoofdrol in heeft?

‘Frans Bauer in China’, 21u45 op NPO 1

Vanavond kunnen we voor de laatste keer genieten van onze guilty pleasure ‘Frans Bauer in China’, want Frans en z’n echtgenote Mariska zijn aan het einde van hun reis gekomen. Het stel vertoeft vanavond in Peking, waar ze een van de grootste begraafplaatsen van de regio bezoeken én langsgaan in een acrobatenschool...