TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 25 december IDR

25 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Is er een kerstman in de zaal?’, 20u35 op Eén

Op 25 december wordt in de namiddag het jaarlijkse kerstconcert vanuit het Koninklijk Paleis in Brussel uitgezonden op Eén. Maar niet getreurd, ook ‘s avonds denkt de zender aan de kijkbuiskindertjes. Dan is er immers ‘Is er een kerstman in de zaal?’, de kerstspecial van Philippe Geubels’ programma waarbij er normaal om een dokter wordt gevraagd. Maar omdat het dit keer geen vragen zijn over medische feiten én wel over de kerstman, drong een tijdelijke naamsverandering zich op. Dokter Sofie wordt bijgevolg even vervangen door kerstman Jacques Vermeire. Het kerstige panel bestaat uit Jan-Jaap van der Wal, Barbara Sarafian, Bart Kaël en Jonas Geirnaert.

‘Killing Eve’, 22u05 op Canvas

Nee, kerst is geen dag waarop er alleen maar dingen te vieren vallen à la de geboorte van Jezus. Zo moeten we vanavond ook met pijn in het hart afscheid nemen van het eerste seizoen van misdaadreeks ‘Killing Eve’. Al doen Villanelle (Jodie Comer) en Eve Polastri (Sandra Oh) wel heel erg hun best om er iets onvergetelijk van te maken...

‘De code van Coppens’, 20u30 op VTM

De voorbije weken dompelden Staf en Mathias Coppens telkens twee bekende duo’s onder in hun escape room du jour. Vanavond blikken de broers terug op de spannendste, grappigste ... momenten van het voorbije seizoen. Benieuwd of bovenstaand clipje met Charlotte Timmers en Ruth Beeckmans de selectie heeft gehaald...

‘Bake Off: kerstspecial’, 19u25 op Vier

Ja, deze special was vorige week ook al eens op tv. Maar wij hebben zelden zo hard moeten lachen met de onkunde van Bekend Vlaanderen. Want voor deze speciale aflevering zijn het geen onbekende bakkers die het tegen elkaar opnemen, maar wel vier celebs. Tine Embrechts, Ben Segers, Cath Luyten en ‘De Slimste Mens’-jurylid Jeroom proberen om niet met de prijs voor grootste misbaksel naar huis te gaan, maar bij sommigen is dat een wel héél moeilijke opgave...

‘Kerst op Chateau Meiland’, 20u35 op Vijf

Wat enig! Wie de fratsen van Martien Meiland écht niet kan missen, zit vanavond goed bij Vijf. Daar zenden ze immers het eerste deel van de tweedelige kerstspecial van ‘Chateau Meiland’ uit. In deze eerste episode van de tweedelige special maken de Meilandjes het Chateau helemaal Kerst-klaar en dat kan natuurlijk niet zonder slag of stoot (lees: vloeken of wijnen)...