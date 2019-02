TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

28 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Isn’t it romantic?’, vanaf vandaag op Netflix

Wie ons een beetje kent, die weet dat wij nog eerder ledematen laten amputeren dan romantiek in ons leven toe te laten. En dus gruwelen we ook verschrikkelijk bij de premisse van ‘Isn’t it romantic?’, de nieuwste film van Rebel Wilson. Daarin speelt de Australische een architecte die wordt neergeslagen bij een overval en opnieuw wakker wordt in een wereld waarin alles verloopt volgens het stramien van de romantische komedie. Wij zijn er nog niet uit of dit een feelgoodfilmpje is, dan wel een onvervalste horrorprent waarbij zelfs ‘The Texas Chainsaw Massacre’ bleekjes uitvalt.

‘Van algemeen nut’, 20u40 op Een

Ook deze week duikt Steven Van Herreweghe weer in de geschiedenis van de openbare omroep en de mensen die hier een bijzondere bijdrage aan hebben geleverd. Zo ontdekt Steven onder andere dat James Cooke tien jaar geleden al een tv-carrière ambieerde...

‘De wereld rond met 80-jarigen’, 20u35 op VTM

Omdat er geen leeftijdsgrenzen staan op een zware ecologische voetafdruk, trekken de 80-jarigen - samen met Olga Leyers en Sieg De Doncker - op avontuur naar Zuid-Afrika. Zo trekken de krasse knarren onder andere naar het Krugerpark, waar ze de ‘Big Five’ willen spotten...

‘Trafiek Axel’, 20u35 op Vier

Of het een met het ander te maken heeft, weten we niet, maar ook Axel Daeseleire trekt deze week naar de zogenaamde wieg van de mensheid. Axel zoekt er uit hoe je met de juiste contacten op bedreigde diersoorten kan jagen. Wij voelen een mash-up van beide programma’s aankomen. Daarin gaat Axel dus naar Afrika, waar hij de jacht opent op 80-jarigen.

‘Floortje naar het einde van de wereld’, 21u30 op NPO 1

Wij hebben Tom Waes en zijn ‘Reizen Waes’, in Nederland doen ze het met Floortje Dessing en haar ‘Floortje naar het einde van de wereld’. Vanavond start op NPO 1 het nieuwste seizoen van het laatstgenoemde programma. Deze keer trekt Floortje naar South Georgia, een zo goed als onbewoond eiland in het zuidpoolgebied. Fun fact: voor het eiland is zeebaars erg belangrijk. Zo belangrijk zelfs dat ze van vier september een feestdag maakten ter ere van het dier. En nu gij!