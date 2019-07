TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 31 juli IDR

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Goed Verlof’, 21u50 op VTM

Wat moet je doen als je het niet eens raakt over je vakantiebestemming? De hulp inschakelen van Tine Embrechts en Guga Baúl, tiens. Zij gaan in ‘Goed Verlof’ aan de slag om mensen met hun zoektocht naar de ideale vakantie. En vanavond draait dat vooral rond de vraag of je in Nieuwpoort kan Netflixen, zo blijkt...

‘Gangster Squad’, 21u25 op VIER

Hoeft jouw vakantie niet gered te worden? Dan heeft Vier met ‘Gangster Squad’ gelukkig een perfect alternatief in de aanbieding. In deze Amerikaanse actiefilm, die zich afspeelt in 1949, draait het allemaal rond de lotgevallen van maffiabaas Mickey Cohen (Sean Penn). Hij is de baas over LA, maar daar wil de politie verandering in brengen door een geheim team van agenten op hem af te sturen...

‘ Absolutely Fabulous: The Movie ’, 20u40 op Vitaya

We weten het: critici waren niet echt enthousiast over deze film. Zonde, want de avonturen van Edina (Jennifer Saunders) en Patsy (Joanna Lumley) blijven voor een glimlach op ons gezicht zorgen. In deze film doen de dames - als vanouds - waar ze goed in zijn: winkelen, zuipen en op stap gaan in de hipste clubs van Londen. Tot ze de schuld krijgen van een groot incident tijdens een hip modefeestje...

‘Inbox - My Uncle Is the Green River Killer’, 22u50 op CAZ

Hoe ga je ermee om als een van je familieleden een seriemoordenaar blijkt te zijn? Toegegeven: wij zouden het ons niet kunnen voorstellen, maar voor de familie van Amerikaan Gary Ridgway blijkt het de realiteit te zijn. Hij staat in Amerika bekend als de ‘Green River Killer’, die in totaal 49 mensen van kant maakte in de jaren ‘80 en ‘90. In deze docu probeert de familie deze vreselijke daden een plaats te geven, door Gary te confronteren met wat hij gedaan heeft.