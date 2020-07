TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 9 juli IDR

09 juli 2020

‘Vive la vie!’, 21u25 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Sven De Leijer en Rik Verheye om langs te komen.

‘David Bowie: finding fame’, 22u35 op Canvas



Nop, er is nooit genoeg Bowie op televisie. Al had dat ook anders kunnen lopen, want Bowie is lang niet altijd de ‘cool kid’ geweest waarvoor hij werd versleten. Getuige daarvan: ‘David Bowie: Finding Fame’. Dat is, na ‘Five Years’ uit 2013 en ‘The Last Five Years’ uit 2017, het laatste deel uit de trilogie van documentairemaker Francis Whately. Daarin kom je als kijker meer te weten over de periode waarin David Robert Jones zichzelf omtoverde tot een van de grootste genieën die de muziekwereld ooit gekend heeft. Extra leuk: het is ook de eerste keer dat Bowies vriendin Kristina Amadeus en z’n ex-liefje Hermione Farthingale meewerken aan een docu over het muzikale genie.

‘Transformers’, 20u35 op Q2



Een oorlog tussen robots! Voila, de korte samenvatting van ‘Transformers’. ‘t Is graag gedaan, hoor.

‘A Cinderella story’, 20u35 op Vijf



Zin om een filmpje mee te pikken, maar zijn robots niet helemaal jouw ding, Dan heeft Vijf met ‘A Cinderella story’ gelukkig een alternatief in de aanbieding. Daarin kruipt Hilary Duff in de huid van Sam, een jongedame die na de dood van haar vader bij haar stiefmoeder en stiefzussen moet gaan wonen. Met alle gevolgen van dien, uiteraard...

‘There she goes’, 22u30 op BBC 2



Kan al het bovenstaande jou gestolen worden én ben je fan van David Tennant? Zap dan snel naar de Britse zender BBC 2, want zij gaan van start met het tweede seizoen van dramaserie ‘There she goes’. En laat Tennant - nog steeds de beste Doctor Who ooit - daarin nu net een belangrijk aandeel hebben...