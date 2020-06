TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 25 juni IDR

25 juni 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘De Campus Cup’, 22u20 op Canvas

De slimste studenten zitten in de richting... Geen idee, want het is pas vanavond de finale van ‘De Campus Cup’, de uiterst fijne studentenquiz van Otto-Jan Ham.

‘Telefacts zomer’, 21u10 op VTM

Hip hip hoera, want ‘Telefacts zomer’ is weer terug met de strafste buitenlandse reportages. Ook vandaag zorgt journaliste Julie Colpaert voor een gepaste inleiding. Veel meer gaan we nog niet verklappen, maar dat hoeft ook niet. Je kan het allemaal zelf ontdekken vanaf 21u10 op VTM!

‘Chasing liberty’, 20u35 op Vijf



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Hou jij wel van romantische komedies? Dan zit je vanavond goed bij Vijf, want zij brengen ‘Chasing liberty’ in stelling. Daarin kruipt actrice Mandy Moore in de huid van Anna, de dochter van de Amerikaanse president. Wij waren er redelijk zeker van dat Zijne Oranje Hoogheid enkel Ivanka en Tiffany als dochters heeft, maar bon...

‘Nightcrawler’, 20u40 op CAZ



Pas je cookie instellingen Je cookie instellingen zorgen ervoor dat deze inhoud niet getoond wordt.Pas je cookie instellingen hier aan.

Mag het allemaal wel wat spannender? Zap dan om 20.40 uur snel naar CAZ, want daar kan je vanaf dan ‘Nightcrawler’ bekijken. In deze prent draait alles rond kruimeldief Louis Bloom (Jake Gyllenhaal), die gefascineerd geraakt door mensen die ’s nachts - gewapend met hun camera - op zoek gaan naar de gruwelijkste ongevallen en misdrijven. Dat ze zulke individuen nightcrawlers noemen, had u waarschijnlijk zelf al wel bedacht ondertussen...

‘Make me famous’, 22u00 op BBC 1

We zouden hier heelder korte inhouden kunnen neerpennen over deze nieuwe reeks, maar het is bijna weekend en dan worden we lui. Dus... kijk gewoon naar bovenstaand filmpje en u bent ook weer mee!