TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis

18 december 2018

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Ellen DeGeneres: Relatable’, vanaf vandaag op Netflix

In haar eerste special sinds 2003 blikt Ellen terug op haar weg naar roem en gaat ze in op de ontroerende en hilarische lessen die ze op die weg heeft geleerd. Wij zijn fan!

‘Die Huis’, 20u40 op Eén

Vanavond krijgen we op Eén alweer de allerlaatste aflevering van ‘Die Huis’ voorgeschoteld. Daarin ontvangt Eric Goens ex-Miss België Véronique De Kock. Naar eigen zeggen ‘een gewone mama die graag werkt’, maar tegelijkertijd ook een dame die, sinds ze het missenkroontje in 1995 wist te veroveren, tot de verbeelding blijft spreken.

‘Falling Down’, 20u35 op ZES

Geen zin om te lachen of om Véronique De Kock wat beter te leren kennen? Dan kan je op ZES de uitstekende thriller ‘Falling Down’ bekijken. Daarin volgen we William (Michael Douglas) die op een zomerdag midden op de autostrade een inzinking krijgt. Zijn vrouw heeft hem verlaten en hij is z’n baan kwijt, waardoor z’n stoppen doorslaan. William trekt de stad in, waar hij een spoor van vernieling achterlaat.

‘The Long Song’, 22u op BBC 1

Deze avond start BBC1 met het eerste deel van het drieluik ‘The Last Song’, een dramaserie die zich afspeelt aan het einde van de slavernij in Jamaica. De reeks draait rond de slavin July, die probeert te overleven op de suikerplantage van haar eigenares. Spoiler: dat is niet echt gemakkelijk...