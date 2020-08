TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 6 augustus IDR

06 augustus 2020

16u00 1 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Amy’, 22u55 op Canvas



Toegegeven: wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een muziekdocu. En vanavond is het tijd en stond, jawel! Canvas brengt immers een docu over Amy Winehouse op de buis, waarin reportagemaker Asif Kapadia inzoomt op het tragische leven van de overleden Britse artieste. Kapadia won met deze prent een Oscar, maar dat hadden er gerust heel wat meer mogen zijn. En als u ons nu wilt excuseren, want wij moeten dringend onze eyeliner vanonder het stof halen om ook zo’n cat eye à la Amy te creëren...

‘De zomer van’, 21u00 op VTM



Programmamaker Eric Goens volgt in ‘De zomer van’ verschillende Bekende Vlamingen om eens te polsen hoe ze de zeer atypische zomer van 2020 beleven. Vandaag is het de beurt aan Dany Verstraeten, Gers Pardoel en Gunther Levi. Die laatste vertelde onlangs dat het niet de bedoeling was dat hij langer dan een half jaar mee zou spelen in ‘Familie’. Da’s dan wel mislukt, denken wij dan.

‘Het rad’, 21u20 op Vier



De vuurdoop van ‘Het Rad’ zit er bijna op. Vanavond laat presentator Peter Van de Veire nog een keertje deze week drie kandidaten aan het iconische rad draaien om woordpuzzels op te lossen en vooral om prachtige prijzen te winnen. Draaien maar!

‘Sergio & Axel: van de kaart’, 20u55 op NPO 3



Nog steeds is dit een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Nadat de heren vorige week tijdens hun passage in India ontdekten dat hun darmen en de lokale keuken geen al te beste match vormden, trokken ze voor het vierde luik van hun trip naar Noorwegen.

‘Death in paradise’, 22u00 op BBC 1



Het is niet omdat je op Guadeloupe verblijft, dat er geen moordzaken zijn, moeten ze bij BBC 1 gedacht hebben. En dus gaat de zender vanavond van start met de herhaling van het zesde seizoen van deze misdaadreeks. Daarin draait alles rond de mysterieuze dood van een wetenschapper die werd teruggevonden op een vulkaanhelling. Agatha Christie in een Caraïbische setting? We dachten het wel!