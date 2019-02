TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

19 februari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Girl’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Enkele dagen geleden raakte bekend dat ‘Girl’-regisseur Lukas Dhont (27) een plekje heeft gekregen op de Forbes-lijst met de dertig meest beloftevolle Europeanen. Dat allemaal dankzij zijn transgenderfilm ‘Girl’. Daarin vertelt de cinéast het verhaal van transgendermeisje Lara, die droomt van een carrière als ballerina. Dhont won met de prent niet alleen tientallen filmprijzen, hij was zelfs even in de running voor een Golden Globe. Of de hype terecht is, kan je vanaf vandaag ontdekken op Proximus en Telenet.

‘Bargoens’, 21u20 op Een

Ja, wij zijn best wel fan van de reportages die Eric Goens maakt. Ons hart maakte dan ook een vreugdesprongetje toen we ontdekten dat Eén vanaf vanavond het tweede seizoen van ‘Bargoens’ uitzendt. Daarin volgt Goens zes verschillende personen - waaronder wielrenner Stig Broeckx - die elk een individuele strijd voeren waarvan alleen zijzelf in de goede afloop geloven. En ja, da’s confronterend.

‘Alloo bij... Niels Destadsbader’, 21u30 op VTM

Geen nieuw tv-seizoen zonder Luk Alloo... En Niels Destadsbader, uiteraard. Het was dus ook maar een kwestie van tijd voor de twee coryfeeën van VTM samen in een programma zouden opduiken. Dat is ‘Alloo bij Niels Destadsbader’ geworden, waarbij Luk als een trouwe puppy de vijfvoudige MIAwinnaar mocht volgen.

‘André Hazes: ik haal alles uit het leven’, 20u35 op Vijf

Met zijn oorwurm ‘Leef’ werd André Hazes Jr. ook bij ons een echte superster. Een docureeks over het leven van de zoon van de Nederlandse volksheld André Hazes kon dan ook niet uitblijven. Vijf start vanavond om 20u35 met die allereerste inkijk. Of dat ook een geval is van ‘af en toe gelachen, maar veel te veel gehuild’ laten we u graag zelf ontdekken.