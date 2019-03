TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 21 maart IDR

21 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Van algemeen nut’, 20u40 op Een

Ook deze week duikt Steven Van Herreweghe weer in de geschiedenis van de openbare omroep en de mensen die hier een bijzondere bijdrage aan hebben geleverd. Of dat ook leuke televisie oplevert? Dat ontdek je vanaf 20u40 op Een!

‘Soul Boys of the Western World’, 23u15 op Canvas

Ook zo’n fan van de eighties synthpop van Spandau Ballet? Dan moet jij vanaf 23u15 naar Canvas zappen, want daar zenden ze ‘Soul Boys of the Western World’ uit, een uitstekende docu over de groep. Waarschuwing: wij zijn niet verantwoordelijk als u de rest van de week met ‘Gold’, ‘True’ of een van hun andere hits in uw hoofd zit...

‘Control Pedro’, 21u35 op Vier

Wij zijn best wel fan van ‘Control Pedro’, de humoristische panelshow waarin presentator Pedro Elias met z’n gasten het wereldwijde web afschuimt. Deze week komen Rik Verheye, Jeroom, Bent Van Looy en Tinne Oltmans langs om iets bij te leren.

‘Timeline’, 22u20 op NPO 1

Meer zin in een spelshow om donderdagavond op te leuken? Stem dan vanaf 22u20 af op NPO 1, want daar gaat de eerste aflevering van de gloednieuwe spelshow ‘Timeline’ van start. Daarin moeten de Nederlandse comedian Raoul Heertje en ‘onze’ Lieven Scheire, ieder met de hulp van een speciale gast, vraagstukken oplossen waarbij alles om de juiste chronologische volgorde draait.

‘Pose’, 22u op BBC 2

Zin in een serie die je meeneemt in de tijd? Dan ben je bij Netflix-pareltje ‘Pose’ aan het juiste adres. Wie geen abonnement op de eerstgenoemde streamingdienst heeft, kan vanaf vanavond ook afstemmen op BBC 2. En we raden echt wel aan om dat te doen, want dit is een heerlijke flashback naar New York in de jaren ‘80. De focust ligt op Blanca (de hypergetalenteerde transgenderactrice Mj Rodriguez), een gekend figuur in het LHBT-wereldje. Ze start haar eigen club en neemt een danser en een verliefde prostituee onder haar hoede. Deze reeks kreeg trouwens niet alleen een AFI Award voor televisieprogramma van het jaar, ze werd ook twee keer genomineerd voor een Golden Globe. En, wat we ook wel interessant vinden: ‘Pose’ werd mee geproduceerd door Brad Falchuk, die zich sinds vorig jaar ook wel ‘Meneer Gwyneth Paltrow’ mag laten noemen...