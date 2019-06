TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 19 juni IDR

19 juni 2019

‘Op naar de 100!’, 20u40 op Eén

‘Foreeeeeeeeeeeever young, I want to be foreeeeeeeeeeeeever young’: Alphaville kweelde het, Marcel Vanthilt bedacht er een programma rond. Deze week is onder andere te zien hoe Marcel de geneugten ontdekt van een veganistisch dieet. Iemand een worteltje op overschot?

‘Last Holiday‘, 21u55 op VTM

Eerlijk? Wij vinden Queen Latifah en LL Cool J zeer te pruimen als ze hun acteertalent etaleren. Des te fijner dus dat ze dat beiden mogen doen in ‘Last holiday’ uit 2006, een remake van de gelijknamige film uit 1950. Het verhaal draait rond de verlegen verkoopster Georgia Byrd (Queen Latifah), die te horen krijgt dat ze nog maar drie weken te leven heeft. Georgia besluit dat ze nog alles uit haar (korte) leven wil halen en gooit radicaal het roer om. Hoe LL Cool J in dat plaatje past, ontdekt u zelf vanaf 21u55 op VTM!

‘Crazy Ex-Girlfriend’, 22u20 op VIJF

Wat krijg je als je Rebecca, een compleet krankzinnige vrouw, haar jeugdliefje Josh laat ontmoeten én ze halsoverkop besluit dat ze hem wil terugwinnen? Het heerlijke ‘Crazy Ex-Girlfriend’, tiens. In de VS werd net het vierde (en laatste) seizoen uitgezonden, bij ons begint VIJF vanavond aan het eerste seizoen. Niet te missen, als je het ons vraagt!

‘Hometown’, 23u40 op BBC 1

Mag het op woensdag voor jou wel wat ernstiger? Dan kan je ook naar ‘Hometown’ kijken, een docu van de Britse journalist Mobeen Azhar over de dood van de 28-jarige kantoorbediende Mohammed Yassar Yaqub. Hij werd op een regenachtige winteravond in 2017 doodgeschoten door de Britse politie. Azhar zoekt uit of z’n dood terecht was of niet. Of, om de bovenstaande foto erbij te betrekken: hij vogelt het uit.