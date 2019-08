TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Donderdag 15 augustus IDR

15 augustus 2019

16u00 0 TV Tijdens de zomermaanden is er traditioneel weinig op de buis. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die u toch een leuke avond kunnen bezorgen. Veel kijkplezier!

‘Memento’, 21u35 op Canvas

Toegegeven: wij weten op zaterdagochtend vaak ook niet meer hoe we vrijdagavond thuis zijn geraakt. Sommige mensen zouden dat dan catalogiseren onder overmatig drankgebruik, maar wij durven dan te spreken van geheugenverlies. En over dat laatste gaat het in ‘Memento’, want hoofdpersonage Leonard Shelby (Guy Pearce) liep geheugenverlies op toen hij de moord op z’n vrouw wilde verhinderen. Pretty sure dat onze laatste black-out daar niets mee te maken had...

‘Telefacts zomer’, 22u45 op VTM

Een nieuwe week, een nieuwe spraakmakende reportage in ‘Telefacts zomer’ die wordt aangekondigd door Julie Colpaert. Dit keer krijgen we een Britse docu te zien over de 18-jarige Georgia Rankin, die aan een extreme vorm van dwerggroei lijdt. Met haar 78 centimeter is ze dan ook de kleinste tiener van Groot-Brittannië. Hoe haar dat vergaat, ontdek je vanaf 22u45 op VTM!

‘Forrest Gump’, 20u35 op Q2

De geschiedenis van de VS tussen 1950 en 1980, vertelt door het verstandelijk beperkte hoofdpersonage Forrest Gump (Tom Hanks). Voila, tot daar onze korte samenvatting van ‘Forrest Gump’.

‘Dirty Vegan’, 22u30 op NPO 3

Kan je als vegan even sterk en gezond door het leven gaan als je niet-veganistische medemens? En, nog belangrijker: is zo’n veganistisch feestmaal ook lekker? Wij hebben er persoonlijk geen ervaring mee, maar de Brit Matthew Pritchard - die u misschien nog kent uit prankshow ‘Dirty Sanchez’ - heeft die wél. En omdat niemand weet hoeveel je weet tot je je kennis deelt, besliste de man dan ook om een vierdelige culinaire docureeks in elkaar te boksen. NPO 3 toont vanavond het eerste deel, waarin Pritchard onder andere een damesrugbyteam gaat voederen. Wat de sportievelingen daarvan vonden, kan je vanaf 22u30 aanschouwen.