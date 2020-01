TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 25 januari IDR

25 januari 2020

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘1 jaar gratis’, 20u50 op Eén

Een quiz waarbij de winnaar het netto jaarloon krijgt van de meest verdienende deelnemer, dat is nog steeds het uitgangspunt van ‘1 jaar gratis’. Die quiz werd indertijd gepresenteerd dor Herman Van Molle en zijn assistente Katja Retsin, maar voor de gepimpte versie mag Thomas Vanderveken de honneurs waarnemen.

‘Fast & Furious 8', 20u30 op VTM

Iets met snelle wagens, deel acht. Voila, onze bijzonder korte samenvatting van ‘Fast & Furious 8'.

‘Suicide squad’, 20u30 op Vier

Of het de beste verfilming is uit de ‘DC Comics’-stal laten we even in het midden, maar wij zijn wel fan van Margot Robbie als de compleet losgeslagen Harley Quinn in ‘Suicide Squad’. Zij moet - samen met haar kompanen - de wereld redden van de ondergang in ruil voor strafvermindering. Allez bon, zo’n beetje de klimaatspijbelaars, maar dan met celebs.

‘Legally Blonde 2: red, white and blonde', 20u35 op Vijf

Een film met Miss België Celine Van Ouytsel! Ah nee wacht, toch niet. Al had het wel gekund, aangezien het in beide gevallen om een blonde deerne met een rechtendiploma gaat. In ‘Legally Blonde 2' gaat Elle Woods (Reese Witherspoon) de strijd aan tegen dierenproeven, nadat ze ontdekt dat de moeder van haar hondje Bruiser gebruikt wordt voor dierenproeven...

‘Untouchable: the rise and fall of Harvey Weinstein’, 22u45 op BBC 2

Zin om een beetje te walgen terwijl je tv kijkt? Dan is deze docu van Ursula MacFarlane over Harvey Weinstein jouw ding. Die Amerikaanse filmproducent kwam eind 2017 in opspraak na diverse beschuldigingen van seksueel misbruik. In deze documentaire komen enkele slachtoffers van de man aan het woord en vraagt Ursula zich af hoe de man er überhaupt in slaagde om z’n macht jarenlang te misbruiken...