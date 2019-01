TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

12 januari 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Victoria’, 22u05 op Canvas

Is een citytrip vanuit je luie zetel het enige soort reisje dat jij je, na al dat solden shoppen, nog kan veroorloven? Dan heb je geluk, want op Canvas zenden ze vanaf 22u05 ‘Victoria’ uit. En da’s een prent waarbij je dankzij hoofdpersonage Victoria - soms moet je het niet al te ver zoeken voor een titel - meegenomen wordt op een spectaculaire trip door de straten van Berlijn.

‘Miss Peregrine’s Home for Peculiar Children’, 20u25 op VTM

Tim Burton kan in onze ogen weinig tot niets verkeerd doen - al zou hij wel eens z’n haar mogen kammen, maar dat geheel terzijde -, dus wij zijn uiteraard erg blij dat VTM vanavond nog eens deze film vanonder het stof haalt. Daarin volgen we Jake (Asa Butterfield), wiens grootvader plots van de aardbodem verdenen is. Al doet de man dat niet zonder aanwijzingen voor z’n kleinzoon achter te laten. Zo ontdekt Jake het weeshuis van Miss Peregrine (Eva Green). Of die ontdekking hem ook zo goed uitkomt, ontdek je vanaf 20u25!

‘Cold in July’, 22u10 op Vitaya

Zin in een misdaadthriller die je tezelfdertijd een flashback naar de eighties geeft? Look no further, want dan is ‘Cold in July’ helemaal jouw ding. Het verhaal draait rond Dane (Michael C. Hall, die ook gestalte gaf aan Dexter, nvdr). Hij is een toegewijde huisvader, maar schiet op een dag een inbreker dood uit zelfverdediging. Geloof ons: alleen al voor de pornosnor en het nektapijt van het hoofdpersonage is deze film de moeite waard!

‘Don Jon’, 0u00 op NPO 3

Ook zo’n fan van Joseph Gordon-Levitt? Dan zit je - als je kan wakker blijven - vanaf middernacht goed bij de Nederlandse zender NPO 3. Zij zenden dan immers ‘Don Jon’ uit, het regiedebuut van Gordon-Levitt. Joseph regisseerde de film niet alleen, hij nam als Jon Martello ook de hoofdrol op zich. Oké, maar wat is het verhaal, horen we u ondertussen denken. Simpel: Jon is een echte macho die ieder weekend met een andere meid de lakens deelt. Tegelijk is Jon ook zwaar verslaafd aan porno. Wanneer hij op een dag dan ook nog eens Barbara (Scarlett Johansson) ontmoet, krijgt hij het helemaal moeilijk...