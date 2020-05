TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zondag 24 mei IDR

24 mei 2020

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Reizen Waes: Japan’, 19u45 op Een

Voor de grenzen definitief sloten en we allemaal in ons kot moesten blijven, had onze favoriete durfal Tom Waes het ongelofelijke geluk dat hij naar Japan mocht voor ‘Reizen Waes’. Tom trok naar Japan in het licht van de Olympische Spelen, maar hij ontdekte er vooral heel wat knotsgekke tradities. Of wat dacht u van het ‘Naked Men festival’ misschien?

‘Lost kingdom of the black pharaohs’, 21u05 op Canvas

Je zou het ons niet geven, maar diep vanbinnen - allez ja, héél diep vanbinnen - zit er niet alleen een hart in ons verscholen, maar ook een geschiedenisnerd. En die jubelt bij het idee dat Canvas vanavond het eerste deel van deze tweedelige documentaire uitzendt. Hierin wordt de Koesjitische Dynastie belicht. Hun farao's schonken het Egyptische Rijk een laatste Gouden Eeuw, maar blijven desondanks een groot mysterie. Gelukkig probeert maker David Starkey het een en ander te verduidelijken!

‘Kingsman: the golden circle’, 20u30 op VTM



Eerlijk? Het vervolg op ‘Kingsman: the secret service’ - waarin vast pubmeubilair Eggsy (Taron Egerton) gerekruteerd wordt door geheim agent Harry Hart (Colin Firth) - is minstens zo leuk als z’n voorganger. In ‘Kingsman: the golden circle’ komen Eggsy en zijn collega Merlin (Mark Strong) in contact met de Amerikaanse evenknie van hun Britse spionnenorganisatie. Samen moeten ze de confrontatie aangaan met een gemeenschappelijke vijand. SPANNEND!

‘Vikings’, 21u55 op Q2



Meer zin in een historische reeks over de Vikingen? Komt dat even goed uit, want op Q2 gaat vanavond het zesde - en helaas ook laatste - seizoen van ‘Vikings’ van start. Jammer, maar het wil natuurlijk ook zeggen dat we nog twintig afleveringen de knappe kop en dito torso van Ragnar Lothbrok (Jordan Patrick Smith) kunnen bewonderen!

‘Mayans M.C.’, 23u55 op BBC 2



Ben jij een grote fan van ‘Sons of Anarchy’? Dan zal je ongetwijfeld ook smullen van ‘Mayans M.C.’, een soort spin-off van eerstgenoemde. ‘Mayans MC’ draait immers om een motorbende - de Mayans, voor alle duidelijkheid - die na een lange vijandschap uiteindelijk een bondgenoot wordt van de ‘Sons of Anarchy’. De apotheose van het eerste seizoen liet uitschijnen dat de rol van Ezekiel Reyes (J.D. Pardo) bij de motorbende uitgespeeld was. Het begin van de tweede serie pikt dan ook de draad op bij de familie Reyes, waar nu grote verdeeldheid heerst...