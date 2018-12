TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis IDR

21 december 2018

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Beverly Hills Cop’, 23u op Een

Zin in een geweldig grappige actiekomedie? Look no further, want Eén zendt om 23 uur het eerste deel van ‘Beverly Hills Cop’ uit. Daarin volgen we de avonturen van de grofgebekte agent Axel Foley (Eddie Murphy). Wanneer zijn goede vriend Mikey vermoord wordt, trekt Axel in z’n eentje op onderzoek uit. Zijn speurtocht naar de moordenaar brengt hem naar een kunsthandelaar in Beverly Hills. Hoe dat afloopt? Daarvoor zal je moeten kijken, want wij verklappen het lekker niet.

‘Hans Teeuwen: Echte rancune’, 22u30 op Q2

Is grofgebekte humor meer jouw ding? Dan heeft Q2 met ‘Hans Teeuwen: Echte Rancune’ dé perfecte oplossing in de aanbieding. Daarin doet de Nederlandse cabaretier weer waar hij goed in is. Voor wie zich afvraagt wat dat is: mensen schofferen, tiens.

‘Marley & Me’, 20u35 op Vijf

Toegegeven: wij zouden heel graag een hond hebben, maar helaas heeft onze huisbazin op dat vlak haar veto gesteld. Om die ontiegelijke leegte in ons leven toch een beetje op te vullen, kunnen we gelukkig kijken naar ‘Marley & Me’ op Vijf. Daarin beslist het pasgetrouwde stel John (Owen Wilson) en Jenny (Jennifer Aniston) om een hond in huis te nemen. Allemaal in koor: oooooooooooooooh.

‘The Hateful Eight’, 21u30 op NPO 3

Ja, wij houden van het geflipte universum van regisseur Quentin Tarantino. En de man stelt op dat vlak ook niet teleur in ‘The Hateful Eight’, waarin een premiejager moet schuilen in een herberg voor een sneeuwstorm. Verwacht jezelf maar aan een hele hoop bonte personages, liters bloed én een fantastische soundtrack van Ennio Morricone. Toppertje!