TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 3 april

03 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Helden van hier: door het vuur’, 20u35 op VTM

‘Door de wind, door de regen, dwars door alles heeeeeeeeeeeeen’, kweelde Ingeborg eerder al. Wij voegen daar graag nog ‘door het vuur’ aan toe, wat ons meteen ook bij het nieuwe seizoen van ‘Helden van hier’ brengt. Dat gaat vanavond van start en daarin volgen we ook dit keer weer de brandweerlui van Zone Antwerpen.

‘Wetsdokters’, 21u35 op VTM

Omdat de titel Misdaaddokters’ al ingenomen was, zat er bij VTM niets anders op hun nieuwe reeks over wetsdokters om te dopen tot... ‘Wetsdokters’. Daarin vertellen we vijf forensische pathologen over wat hun job precies inhoudt. Wij zijn vooral benieuwd of expert Evy De Boosere - net als twee van haar collega’s - nog iets anders te vertellen heeft dan wat ze eerder al orakelde bij Gilles De Coster...

‘Gent West’, 21u40 op Vier

Anja (Els Olaerts) mag eindelijk de gevangenis verlaten. Ze heeft een moeilijke band met haar dochter, maar die wil Anja graag herstellen nu ze vrij is. Maar wanneer ze haar opzoekt, verloopt de avond niet helemaal volgens plan...

‘Time Cop’, 20u40 op CAZ

Ja, wij kunnen op tijd en stond wel genieten van een foute actiefilm. En bij CAZ lijken ze dat te weten, want daar brengen ze ‘Time Cop’ nog eens naar het kleine scherm. Die prent draait om Max Walker, een agent die door de tijd reist om de snode plannetjes van een corrupte figuur te stoppen. Dolle pret? We dachten het wel!

‘Van onschatbare waarde’, 21u20 op NPO 1

Wie nog steeds aan het afkicken is van ‘Stukken van mensen’, heeft vanaf vandaag een Nederlands alternatief. In ‘Van onschatbare waarde’ proberen onze Noorderburen kostbaar antiek en verzamelobjecten te verkopen aan vier plaatselijke experts. Presentatrice Dionne Stax leidt alles in goede banen.