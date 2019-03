TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 11 maart IDR

11 maart 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Crashing S3E08', vanaf vandaag op Play & Play More

Voor wie deze serie niet kent: ‘Crashing’ draait rond Pete, een man die aanvankelijk een jongerenpastoor wilde worden, maar dan toch voor een carrière als stand-upper kiest. Al gebeurt dat laatste niet voordat z’n vrouw hem eerst bedriegt en hij dakloos wordt. In het derde seizoen van ‘Crashing’ speelde een nieuw G-Star jasje dat Pete kocht een belangrijke rol, passeerden een heleboel andere comedians - waaronder John Mulaney, Amy Schumer, Jamie Lee, Colin Quinn, Ray Romano, Emo Philips – de revue. Vanaf vandaag kan je dankzij Telenet naar de laatste aflevering van het derde seizoen kijken. Voorlopig is er nog niet bekend of er een vierde reeks komt, maar wij hopen alvast van wel!

‘Major Crimes’, 23u10 op Een

Op vier maart raakte bekend dat acteur Luke Perry gestorven was aan de gevolgen van een zware beroerte. Geen fijn nieuws, maar gelukkig leeft Luke wel (een beetje) voort dankzij z’n puike acteerprestaties. Daar zijn ze het bij Eén ook mee - komt ie - eens, want ze halen nog eens de aflevering van ‘Major Crimes’ boven waarin Perry een gastrol vertolkte. De betreurde acteur kroop toen in de huid van Jon Worth, een hoofdrolspeler in een tv-reeks die plots werd verdacht van de moord op z’n grootste fan...

‘Weg met ons ma’, 21u40 op VTM

Nadat we eerder al de mama’s van Ruth Beeckmans en Bart Kaëll beter leerden kennen, is het deze week de beurt aan Catherine, de mama van Niels Destadsbader. Zij wordt door zoonlief uit haar comfort zone gesleurd en moet mee naar New Delhi, de hoofdstad van Indië. Of dat allemaal van een leien dakje verloopt, of Niels dan wel het hart van z’n moeder opnieuw moet vero-o-ver-overen , ontdek je vanaf 21u40 op VTM.

‘Topdokters’, 20u35 op Vier

Vanavond maken we in ‘Topdokters’ kennis met prof dr. Johan Bellemans. Hij is niet alleen kniechirurg, maar ook de sportarts van het Belgisch Olympisch Interfederaal Comité , ook wel gekend als het BOIC. Hij kan dan ook niet ontbreken wanneer de Belgische Olympische atleten op oefenstage gaan naar Lanzarote...

‘Spring Breakers’, 20u40 op CAZ

Een fastfoodrestaurant beroven om je vakantie te bekostigen? Als je het ons vraagt is het alleszins minder ver gezocht dan meedoen aan ‘Blind Getrouwd’ of ‘Temptation Island’ omdat je vakantie wil. En dat is precies wat Faith, Candy, Brit en Cotty doen om hun ‘Spring Break’ werkelijkheid te laten worden. Dat de meiden ‘en passant’ nog eens de gestoorde drugdealer Alien - nee, we verzinnen dit niet - tegenkomen, maakt het plaatje helemaal compleet. Not so fun fact: onlangs liet actrice Ashley Benson, die Brit speelt in de film, weten dat ze niet betaald werd voor haar acteerwerk...