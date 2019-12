TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Maandag 2 december IDR

02 december 2019

In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Mij overkomt het niet’, 20u40 op Eén

Nee, ‘Mij overkomt het niet’ is ook in dit tweede seizoen nog steeds geen vrolijk programma. Wat het dan wél is? Een straffe reeks waarin presentatrice Fatma Taspinar opnieuw praat met mensen die ongewild een tragedie veroorzaakten. In deze derde aflevering van deze tweede reeks draait alles rond Cynthia. Zij botst met haar wagen tegen een motorrijder. De man sterft en Cynthia weet met haar schuldgevoel geen blijf...

‘Winteruur’, 23u15 op Canvas

‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan alleskunner Marc Didden. Wij zijn alvast benieuwd wat hij komt declameren...

‘Hoe Zal Ik Het Zeggen?’, 20u35 op VTM

Er was even twijfel of er nog een derde seizoen kwam van de verborgencamerashow aangezien presentator Jens Dendoncker ondertussen ook zélf een bekend gezicht is. En da’s niet zo handig als je nietsvermoedende mensen wil foppen, zo blijkt. Gelukkig konden bedenker Tim Van Aelst en zijn ploeg toch nog genoeg nietsvermoedende Vlamingen vinden. In deze eerste aflevering krijgt onder andere Niels Destadsbader er stevig van langs. En geloof ons: da’s niet de enige verrassing waarbij Jens straks betrokken is!

‘Ooit vrij’, 20u35 op VIER

Toegegeven: wij hebben onlangs een behoorlijk grote zaag gespannen omdat ‘De rechtbank’ weer even in het vriesvak werd gestopt door VIER. Maar we hoeven niet meer te zeuren, want sinds enkele weken is er het uitstekende ‘Ooit vrij’. Daarin wordt er ingezoomd op de (grote en kleine) criminelen. De andere kant van het spectrum dus, maar volgens ons net zo interessant...

‘Bad boys’, 20u40 op CAZ

Op ‘Bad boys for life’ - die werd geregisseerd door ‘onze’ Adil el Arbi en Bilall Fallah - is het nog wachten tot begin volgend jaar, maar gelukkig kan je vanavond op CAZ wel genieten van ‘Bad boys’, het allereerste deel uit deze filmreeks. Als hoofdrolspelers Will Smith en Martin Lawrence ook in de nieuwe prent zo grappig zijn, dan hoor je ons alvast niet klagen!