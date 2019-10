TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 8 oktober IDR

08 oktober 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Durf te vragen’, 20u40 op Een

Siska Schoeters gaat in ‘Durf te vragen’ op zoek naar de grappige, inhoudelijke en soms ongepaste vragen die gewone Vlamingen stiekem hebben over iets minder gewone Vlamingen, van priesters over bdsm-beoefenaars tot mensen met dwerggroei. Vanavond is het de beurt aan mensen die aan polyamorie doen. Wij zijn alvast benieuwd om te zien hoe zij omgaan met klassiekers à la ‘Zijn jullie seksverslaafd?’ of ‘Hebben jullie last van bindingsangst?’ of...

‘Studio Stan’, 20u35 op VTM

In de zesde aflevering van ‘Studio Stan’ ontvangt Stan Van Samang de graag geziene scoutsleider Pieter. Hij haalt tijdens ‘vuurkampen’ graag zijn gitaar boven en droomt er nu van om z’n ultieme kampvuurnummer ‘Lightning Bolt’ van Jake Bugg op plaat te zetten. Of dat net zo emotioneel is als vorige week (zie clipje), kunnen we uiteraard nog niet verklappen...

‘Zo man zo vrouw’, 20u35 op Vier

Je zou denken dat modegoeroe Jani Kazaltzis ondertussen wel al iedere mogelijke stijlblunder uit de wereld heeft geholpen, maar er is duidelijk nog werk aan de winkel. Kijk maar naar Greet en Steph, het koppel dat vandaag mag aantreden. Zij is niet vies van printje meer of minder, terwijl hij ook enkele stevige modeblunders durft te begaan...

‘Thelma & Louise’, 20u35 op Zes

Een roadmovie met Geena Davis (Thelma) en Susan Sarandon (Louise)! Met Brad Pitt in zijn eerste grote filmrol! Geregisseerd door Ridley Scott! Oscar voor beste scenario! Stop de klok!