TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 23 mei IDR

23 mei 2020

16u00 1 TV

‘Nachtwacht’, 22u35 op Canvas

Goed nieuws voor de fans van ‘Nachtwacht’, want vanavond is er alweer een nieuwe aflevering van deze talkshow met Jan Leyers. Dit keer buigen Jan en zijn gasten zich over de rol en macht van politici.

‘Lego Masters’, 20u25 op VTM



Iets met legoblokjes. Voila, onze korte samenvatting van ‘Lego Masters’ staat ook weer op punt.

‘Machete Kills’, 22u45 op Q2



Eerlijk is eerlijk: wij zijn best wel fan van de karakterkop van Danny Trejo, de acteur die Machete vertolkt. En dus stemmen we met veel plezier af op ‘Machete Kills’. Daarin krijgt Machete - soms moet je het niet te ver gaan zoeken - een uiterst moeilijke missie in zijn nek geduwd van de Amerikaanse president. Benieuwd? Vanaf 22u45 naar Q2 kijken dan!

‘The Sommerdahl Murders’, 20u25 op NPO 3

Hoera, Deense crimi! Dit keer draait alles rond Dan en Marianne Sommerdahl, een koppel dat hun 25ste huwelijksverjaardag in het water ziet vallen omdat er een moord gepleegd is. Da’s natuurlijk niet zo fijn, maar het levert wel vier weken spanning en suspense op.

‘Talking pictures’, 20u35 op BBC 2

Heb je meer zin om je onder te dompelen in het leven van de legendarische Britse filmdiva Joan Collins? Dan moet je bij BBC 2 zijn, want zij nemen in ‘Talking Pictures’ net toevallig haar leven onder de loep!