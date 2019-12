TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 6 december IDR

06 december 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Marriage Story’, vanaf vandaag op Netflix

Nee, dit is niet het zoveelste kleffe romantische verhaaltje over een verliefd koppel. Wat ‘Marriage Story’ dan wel is? Een film over een huwelijk dat in elkaar stort door de grote en kleine ergernissen van Nicole (Scarlett Johansson) en Charlie (Adam Driver). Opmerkelijk detail: tijdens de opnames van deze prent liep ook het huwelijk van Scarlett en haar tweede echtgenoot, de Franse journalist Romain Dauriac, spaak. Soms kan je het zelf niet verzinnen, zegt ‘ons bomma’ dan.

‘The Confession Killer’, vanaf vandaag op Netflix

Wel zin in een avondje Netflix, maar zijn huwelijksproblemen niet echt je ding? Dan kan je ook naar de true crime-reeks ‘The Confession Killer’ kijken. Daarin draait alles rond de Amerikaan Henry Lee Lucas, die veroordeeld werd voor drie moorden. Al zouden het er veel meer kunnen zijn, want tijdens zijn ondervragingen begon hij plots een hele reeks andere slachtpartijen te bekennen. De makers van deze docureeks proberen nu uit te zoeken wat wel en niet klopt in de verhalen die Henry vertelde. Creepy? We dachten het wel!

‘Belgium’s Got Talent’, 20u40 op VTM

Nadat we ons wekenlang verbaasden over het (nog steeds) talrijk aanwezige talent van eigen bodem, moeten de deelnemers van ‘Belgium’s Got Talent’ nu de strijd aangaan in de liveshows. Vanavond is dat al voor de vijfde keer het geval. En eerlijk? Wij zijn nu al benieuwd welke acts dit keer doorstromen naar de finale en of ze net zo’n acrobatische wonderkunstjes zullen brengen als de mensen in bovenstaand filmpje...

‘The Team 2', 23u25 op VTM

Na ‘Belgium’s Got Talent’ geen zin om te zappen? Dan kan je ook blijven hangen voor het tweede seizoen van de Europese misdaadserie ‘The Team’. In het eerste seizoen zorgde Veerle Baetens voor het tricolore element, in de tweede reeks is die eer weggelegd voor Lynn ‘Paula Liekens’ Van Royen. Een logische keuze, als je het ons vraagt. Want als er iemand even straf is als Veerle, dan is het zij wel, toch? En nee, we gaan ook niet klagen dat VTM de reeks verzet heeft naar 23u25. Nu hebben we tenminste eens een reden om niet vroeg in ons bed te liggen!

‘Dimitri Vegas & Like Mike - Garden of Madness 2018', 23u55 op Q2

20 en 21 december brengen de Willebroekse dj’s Dimitri Vegas en Like Mike hun gestoorde tuinfeestje weer naar het Sportpaleis. Wie zich graag wil voorbereiden op dat evenement, is bij Q2 aan het juiste adres. Zij zenden immers de live-registratie van de show uit. Dansen dansen!