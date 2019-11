TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Woensdag 13 november IDR

13 november 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Winteruur’, 23u50 op Canvas

Jep, ‘Winteruur’ is ook nu nog steeds een literair magazine waarin Wim Helsen elke avond een gast uitnodigt voor een gesprek over zijn of haar favoriete tekst en de schoonheid van het geschreven woord. Deze keer is het de beurt aan Jitske, de dochter van Peter Van de Veire en fervente voorvechtster van ‘body positivity’. Wij zijn alvast benieuwd wat zij komt declameren!

‘Code van Coppens’, 20u35 op VTM

Een escape room op tv, dat is de korte samenvatting van ‘Code van Coppens’, het nieuwste programma van Staf en Mathias Coppens. In deze derde aflevering nemen Wim Lybaert en Jeroen Meus het op tegen tortelduifjes Lauren Versnick en Jens Dendoncker. Zij worden beiden gedropt in een kamer vol puzzels, opdrachten en proeven, die ze om ter snelst tot een goed einde moeten brengen. Of het beide teams lukt? Dat gaan we nog niet verklappen, maar hilarisch wordt het dankzij Jeroen en Wim sowieso wel!

‘Sergio & Axel: Van de kaart’, 21u50 op VTM

Een culinaire reisreeks waarin Axel Daeseleire en Sergio Herman de honneurs waarnemen. Awel, daar krijgen wij dus spontaan honger van. Voor de laatste aflevering trekt het onwaarschijnlijke - olijke - originele (zelf schrappen wat niet past) duo naar Japan. Daar gaan ze onder andere langs bij Geisha’s en trekken ze naar de visveiling van Osaka.

‘Forever Young’, 20u35 op VIER

Elk jaar trekken honderden Vlaamse jongeren de wereld in, hun dromen achterna. Maar soms gaat er op dat onvergetelijk avontuur helaas ook iets heel erg mis... Waardoor die prachtige trip plots een doodvonnis betekent. In ‘Forever Young’ reist Frances Lefebure hen achterna. Samen met broers, zussen, ouders of beste vrienden maakt ze die laatste reis opnieuw. Onderweg houden ze de warme herinneringen aan de overledene springlevend. Pakkende televisie? We dachten het wel, ja. Deze week is het verhaal van de jonge scout Jasper aan de beurt.