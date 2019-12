TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 3 december IDR

03 december 2019

‘Het huis’, 20u40 op Eén

Hoera voor Eric Goens, want hij heeft alweer een nieuw seizoen gemaakt van z’n fel gesmaakte reportagereeks ‘Het huis’. Nadat vorige week Willy Sommers zijn hart op tafel legde, is het deze week de beurt aan Wout Van Aert. Of dat, net als de voorbije weken, ook spannende televisie oplevert, ontdek je vanaf 20u40 op Eén.

‘Andy op patrouille’, 20u35 op VTM

Hij is flik, speelt flik in ‘De Buurtpolitie’ én mag nu naar het buitenland... om flikken in hun natuurlijke habitat te gaan inspecteren. Jep, must be ‘Andy op patrouille’. Dat is het nagelnieuwe programma van - jawel - Andy Peelman. Onlangs trok Andy naar Georgië om daar de ordehandhaving te gaan inspecteren en schrok hij zich een bult dat ze daar geld moeten geven om de lift te laten werken, zoals je in bovenstaand filmpje kan zien. Deze week vertoeft Andy - voor de voorlaatste aflevering - dan weer in Aruba.

‘Faroek’, 21u40 op VTM

Geen zin om de misdaad op z’n beloop te laten na ‘Andy op patrouille’? Dan hoef je niet eens te zappen, want na Peelman is het de beurt aan misdaadjournalist Faroek Özgünes. Die gaat in ‘Faroek’ - soms moet je het niet ver gaan zoeken om je programma een naam te geven - weer op zoek naar tips van kijkers, in de hoop dat op die manier enkele onopgeloste delicten toch een ontknoping kennen.

‘Reservoir Dogs’, 20u40 op CAZ

CAZ haalt nog eens een ‘gouwe ouwe’ Quentin Tarantino van onder het stof. ‘Reservoir Dogs’ dateert weliswaar al van 1992, maar is nog niets van zijn charme verloren. “I don’t tip because society says I have to”, klinkt het in de film zelf. Maar deze prent opnemen in de tv tips, dat zouden we zelfs doen als de maatschappij ons dat opdraagt!



‘Casualties of War’, 20u35 op ZES

Lang geleden - toen de dieren nog spraken en wij het gevoel hadden dat we onze tijd verdeden op school - kreeg een van onze leraars het lumineuze idee om ‘Casualties of War’ op te zetten. Was er aanvankelijk bijzonder weinig animo om een - in onze ogen gedateerde - oorlogsprent te kijken, dan waren we na een kwartiertje wel muisstil en aandachtig. Logisch ook, want het verhaal kan je niet zomaar van je afschudden. Alles draait om een tienermeisje uit Vietnam, die daar in de jaren ‘60 door vier soldaten wordt ontvoerd, verkracht en vermoord. De vijfde soldaat van dat peloton klaagt later echter zijn strijdmakkers aan voor die gruweldaad, waarna het verhaal zich pas helemaal ontvouwt...