TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Zaterdag 6 juli IDR

06 juli 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vranckx’, 20u10 op Canvas

Omdat wij af en toe ook wel eens iets cultureel verantwoord willen aanraden, heeft deze ‘Vranckx’-reportage onze tv-tips gehaald. Al kan je jezelf vragen stellen bij de culturele relevantie, want de docu van vanavond gaat over de Turkse imam Adnan Oktar. En die wordt ook wel de porno-imam genoemd...

‘The Departed’, 20u25 op Vier

Een gangsterfilm met een hele hoop sterren, geregisseerd door Martin Scorsese. Wat moet u in feite nog meer weten?

‘Team Spirit’, 20u40 op CAZ

Ruzie in het voetbalmilieu: zo oud als de straat. In dit geval werd de straat geplaveid in 2000, toen Jan Verheyen ‘Team Spirit’ regisseerde.

‘The lady in the van’, 23u20 op BBC 1

Mary (Maggie Smith), een dakloze vrouw, mag drie weken lang haar busje parkeren op de oprit van Alan Bennett (Alex Jennings). Uiteraard blijft ze langer en gebeuren er allerlei dingen die Alex niet verwacht had...