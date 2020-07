TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Dinsdag 7 juli IDR

07 juli 2020

16u00 2 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Vive la vie!’, 21u20 op Een

Karl Vannieuwkerke bedacht samen met z’n ‘Vive Le Vélo’-ploeg een manier om toch nog een zomers programma op Eén te krijgen, nadat ‘Vive le vélo’ om coronaredenen onmogelijk was geworden. Die show werd ‘Vive la vie!’, een praatprogramma waarin Karl iedere avond twee gasten uitnodigt op een bijzondere plek in Vlaanderen. Vanavond is het de beurt aan Pascale Platel en Barbara Sarafian om langs te komen.

‘Telefacts zomer’, 21u55 op VTM

Hip hip hoera, want ‘Telefacts zomer’ is weer terug met de strafste buitenlandse reportages. Ook vandaag zorgt journaliste Julie Colpaert voor een gepaste inleiding. Veel meer gaan we nog niet verklappen, maar dat hoeft ook niet. Je kan het allemaal zelf ontdekken vanaf 21u55 op VTM!

‘Vermist’, 22u20 op Vier



Toegegeven: wij zijn in principe tegen herhalingen. Maar niet als het om ‘Vermist’ gaat, een - in onze ogen - geweldige politiereeks waarin kleppers als Joke Devynck en Stan van Samang de show stelen als leden van de Cel Vermiste Personen.

‘Welp’, 22u55 op Q2

Eerlijk is eerlijk: wij stellen de scouts sowieso gelijk aan horror - een HUDO, anyone? -, dus we begrijpen wel waarom regisseur Jonas Govaerts hier een horrorprent uit puurde. Het verhaal draait rond Sam (Maurice Luijten), een welp die op kamp vertrekt naar de Ardennen. Maar eenmaal daar aangekomen heeft de jongeman al snel door dat er iets niet klopt...

‘What the Shark?’, 18u00 op National Geographic Wild

Klaar om een diepe duik te nemen tussen de haaien? Dan is ‘What the Shark?’ echt wel iets voor jou. Daaruit blijkt hoe haaien zich moeten aanpassen aan de meest extreme omstandigheden als ze willen overleven. Echt een docu om je (haaien)tanden in te zetten!