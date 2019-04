TV TIPS. Dit mag je vanavond niet missen op de buis Vrijdag 5 april IDR

05 april 2019

16u00 0 TV In het enorme tv-aanbod van vandaag is het soms moeilijk om door de bomen het bos nog te zien. Daarom schotelen we u iedere avond enkele tv-tips voor die uw keuze wat kunnen vergemakkelijken. Veel kijkplezier!

‘Quicksand’, vanaf vandaag op Netflix

Toegegeven: Netflix heeft al een hele reeks Scandinavische krimi’s in z’n bibliotheek staan, maar met ‘Quicksand’ krijgen we de eerste Zweedse ‘Netflix Original’ voorgeschoteld. Een reeks die dus zelf door het streamingplatform geproduceerd werd, voor de slechte verstaanders. Het verhaal draait rond Maja, een studente uit Stockholm die samen met een medestudent betrokken is bij een bloedbad op haar school. Al is het nog maar de vraag of Maja de slachtpartij mee beraamd heeft, dan wel of ze probeerde om de echte dader tegen te houden...

‘Beautiful Boy’, vanaf vandaag op Proximus en Telenet

Nee, ‘Beautiful Boy’ wist geen Oscar te versieren. Maar dat maakt de laatste prent van de Gentse regisseur Felix Van Groeningen er niet minder mooi op. Het waargebeurde verhaal draait rond een drugsverslaafde zoon (Timothée Chalamet) en zijn vader (Steve Carell), die alles probeert om z’n kind te redden. Waarschuwing: wij zijn niet verantwoordelijk voor de stapel Kleenex naast uw zetel....

‘The Voice van Vlaanderen’, 20u40 op VTM

Ondertussen hebben de vier coaches hun zangstemmen bij elkaar gesprokkeld en is ‘The Voice Van Vlaanderen’ sinds vorige week aan de volgende fase bezig: de knock-outs. Daarin betreden de kandidaten in groepjes van drie het podium, waarna ze elk apart een zelfgekozen nummer zingen...

‘Uitschot: Crimi Clowns 2.0’, 20u35 op Q2

We geven het grif toe: wij zijn fan van de gitzwarte humor van Luk Wyns. Wij kunnen de avonturen van z’n disfunctionele clownsfamilie uit ‘Crimi Clowns’ dan ook keer op keer smaken. Dat is dus ook in ‘Uitschot: Crimi Clowns 2.0’ niet anders. Daarin kruipt Wyns opnieuw in de huid van pater familias Ronny Tersago, die in de film net vrij komt uit de gevangenis. Uiteraard heeft zijn verblijf in de cel hem niet op het rechte pad gebracht, ‘of wa hadde na gedacht?’

‘Temptation Island’, 20u35 op Vijf

Gaat er ooit nog iets gebeuren op ‘Temptation Island’? Wij weten het oprecht niet, maar de komst van een nieuwe verleidster in het mannenresort kan misschien wel voor vuurwerk zorgen. Of niet. Maar dat moet u vooral zelf ontdekken vanaf 20u35!